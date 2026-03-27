Рейтинг@Mail.ru
"Будет потерян". Слова Зеленского о Донбассе вызвали переполох на Западе - РИА Новости, 27.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:38 27.03.2026
"Будет потерян". Слова Зеленского о Донбассе вызвали переполох на Западе
"Будет потерян". Слова Зеленского о Донбассе вызвали переполох на Западе
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/18/2070038337_0:265:3072:1993_1920x0_80_0_0_b9c26d4469391ecde62f73f480adbd8c.jpg
https://ria.ru/20260327/zheleznyak-2083329390.html
https://ria.ru/20260327/zelenskiy-2083338331.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/18/2070038337_154:0:2885:2048_1920x0_80_0_0_f4b51f372ae2a021336a93ea4f8b0d6d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
"Будет потерян". Слова Зеленского о Донбассе вызвали переполох на Западе

JW: Зеленский словами о Донбассе пытается снять с себя ответственность

Владимир Зеленский на экономическом форуме в Давосе. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 27 мар — РИА Новости. Владимир Зеленский словами о том, что США якобы предложили ему гарантии безопасности в обмен на территориальные уступки, пытается переложить ответственность за это решение на Вашингтон, пишет Junge Welt.
"Зеленский преподнес украинской публике горькую пилюлю, при этом заявив, что это было не по его вине. Все потому, что на него давит националистическая часть украинской общественности; поэтому он хочет избежать обвинений в предательстве и предотвратить возможную волну гнева украинских правых после мирного соглашения", — отмечается в публикации.
Флаг и герб Украины в освобожденном российскими войсками группировки войск Центр Красноармейске в ДНР - РИА Новости, 1920, 27.03.2026
В Раде выступили с тревожным предупреждением к украинцам
Вчера, 16:06
Как пишет издание, завершение украинского конфликта может стать губительным для Зеленского.
"Окончание конфликта также означает, что глава киевского режима не сможет больше избегать новых выборов. И если он их проиграет, его иммунитет, предоставляемый должностью, будет потерян. Ему еще многое предстоит пережить", — резюмируется в материале.
Глава киевского режима ранее заявил в интервью агентству Reuters, что США якобы предложили зафиксировать гарантии безопасности Украины на высоком уровне при условии, что Киев согласится на территориальные уступки и передаст России весь Донбасс.
Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп неоднократно выражал удивление из-за нежелания главы киевского режима заключить соглашение для завершения конфликта.
Россия, в свою очередь, не раз заявляла, что готова идти по пути поиска переговорного решения украинского кризиса, опираясь на понимания, достигнутые двумя лидерами на саммите на Аляске, включая устранение первопричин конфликта в виде угроз своей национальной безопасности.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 27.03.2026
"Это безумие!" На Западе раскрыли, какой сюрприз Трамп преподнес Зеленскому
Вчера, 16:34
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала