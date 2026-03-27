МОСКВА, 27 мар — РИА Новости. Владимир Зеленский словами о том, что США якобы предложили ему гарантии безопасности в обмен на территориальные уступки, пытается переложить ответственность за это решение на Вашингтон, пишет Junge Welt.
"Зеленский преподнес украинской публике горькую пилюлю, при этом заявив, что это было не по его вине. Все потому, что на него давит националистическая часть украинской общественности; поэтому он хочет избежать обвинений в предательстве и предотвратить возможную волну гнева украинских правых после мирного соглашения", — отмечается в публикации.
Как пишет издание, завершение украинского конфликта может стать губительным для Зеленского.
"Окончание конфликта также означает, что глава киевского режима не сможет больше избегать новых выборов. И если он их проиграет, его иммунитет, предоставляемый должностью, будет потерян. Ему еще многое предстоит пережить", — резюмируется в материале.
Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп неоднократно выражал удивление из-за нежелания главы киевского режима заключить соглашение для завершения конфликта.
Россия, в свою очередь, не раз заявляла, что готова идти по пути поиска переговорного решения украинского кризиса, опираясь на понимания, достигнутые двумя лидерами на саммите на Аляске, включая устранение первопричин конфликта в виде угроз своей национальной безопасности.