МОСКВА, 27 мар — РИА Новости. Владимир Зеленский солгал о позиции Вашингтона по Донбассу, пишет Newsweek.
"США не увязывают послевоенные гарантии безопасности для Украины с тем, отдаст ли Киев весь восточный Донбасс. Об этом <…> заявил представитель американской администрации, опровергнув недавние слова Зеленского. Тот сказал журналистам в среду: "США заявили, что окончательно закрепят обязательства по защите Украины после войны только тогда, когда она будет готова выйти из Донбасса", — говорится в публикации.
В статье отмечается, что территориальный контроль стал главным камнем преткновения в прошедших раундах переговоров: ни Россия, ни Украина на уступки идти не готовы.
Кроме того, украинские чиновники и европейские союзники Киева обеспокоены непредсказуемой позицией главы Белого дома Дональда Трампа в отношении Украины и его явной симпатией к России. Они надеются предотвратить сделку, которая нанесет ущерб Киеву и сыграет на руку Москве, пишет Newsweek.
Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп неоднократно выражал удивление из-за нежелания главы киевского режима заключить соглашение для завершения конфликта.
Россия, в свою очередь, не раз заявляла, что готова идти по пути поиска переговорного решения украинского кризиса, опираясь на понимания, достигнутые двумя лидерами на саммите на Аляске, включая устранение первопричин конфликта в виде угроз своей национальной безопасности.