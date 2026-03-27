"Настоящий кошмар". На Западе ужаснулись из-за произошедшего с Зеленским

МОСКВА, 27 мар — РИА Новости. Перераспределение Вашингтоном систем ПВО в пользу войны на Ближнем Востоке стало ударом для Владимира Зеленского, пишет финский политик, член партии "Альянс свободы" Армандо Мема в соцсети X.
"Это настоящий кошмар для Зеленского. Я продолжаю призывать к диалогу. Зеленскому стоит всерьез задуматься о государственном визите в Москву без предварительных условий, чтобы услышать, чего сейчас может добиться дипломатия", — говорится в публикации.
Политик добавил, что без систем ПВО мало что можно сделать в военном конфликте, и отметил, что во время войны в Иране было использовано около 25 процентов самых современных систем противовоздушной обороны из запасов США.
Кроме того, ситуацию осложняет то, что Вашингтон слишком медленно производит эти системы, считает Мема.
Накануне газета The Washington Post писала, что Министерство войны Соединенных Штатов рассматривает возможность отправки вооружения, ранее предназначенного Киеву, на Ближний Восток на фоне конфликта с Ираном.
Журнал The Economist со ссылкой на оценки экспертов писал ранее, что израсходованные в ходе операции США против Ирана запасы боеприпасов придется восстанавливать не один год.
