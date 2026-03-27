Зеленский усилил контроль над силовиками в ручном режиме, считают аналитик

МОСКВА, 27 мар – РИА Новости. Владимир Зеленский усиливает контроль над силовиками в ручном режиме на фоне ослабления Верховной рады Украины, заявил украинский эксперт Центра политико-правовых реформ Андрей Магера.
"Верховная рада не способна полноценно осуществлять свои полномочия не только из-за отсутствия коалиции, но и из-за отсутствия надлежащей политической коммуникации с президентом в рамках конституции. И примером этому является ситуация, которая сложилась вокруг назначения главы Службы безопасности Украины, когда на фоне ослабления Рады, Владимир Зеленский усиливает контроль над силовым блоком в ручном режиме", - говорится в статье Магеры, опубликованной на сайте издания "Зеркало недели".
По данным эксперта, Зеленский до сих пор не внес в парламент представление о назначении нового главы СБУ, однако Василия Малюка уволили с этой должности еще два месяца назад. Но при этом он подписал указы, которыми возложил на Сергея Хмару временное исполнение обязанностей главы СБУ. А вот первый заместитель главы спецслужбы Александр Поклад остался на своем посту.
Согласно законодательству, продолжает эксперт, временное исполнение обязанностей в таких случаях имеет ограниченный срок — не более одного месяца. Более того, эти обязанности должны возлагаться именно на первого заместителя председателя СБУ.
"То есть, закон прямо определяет механизм замещения и не предусматривает произвольного назначения другого лица "исполняющим обязанности". Однако в данной ситуации эти требования не были соблюдены: парламент не получил представления, а исполнение обязанностей фактически стало длительным инструментом замещения предусмотренной конституцией процедуры", – добавляет Магера.
По его словам, оправдание военным положением тоже не похоже на достаточное обоснование. Ведь соответствующие полномочия президента касаются только должностей, людей на которые он назначает самостоятельно. Тогда как назначение главы СБУ - это компетенция парламента. Поэтому в результате получается ситуация, когда основное кадровое решение в сфере безопасности воплощают в жизнь без участия Рады, хотя ее роль в этом процессе прописана в конституции.
"Парламент теряет не только политическую субъектность, но и практические инструменты контроля. Это в свою очередь заставляет задать более широкий вопрос: "Может ли демократическая модель власти функционировать в условиях, когда парламент формально сохраняет свои полномочия, но фактически отстраняется от их реализации?" - подытожил Магера.
Депутат Рады, глава комитета по вопросам финансов Даниил Гетманцев 19 марта заявил, что Украина находится в состоянии политического кризиса, и это тормозит процесс принятия многих решений. Ранее издание "Украинская правда" со ссылкой на представителей правящей партии "Слуга народа" сообщило, что Верховная рада IX созыва исчерпала себя, ее комитеты разваливаются на глазах, а депутаты отказываются сотрудничать с Зеленским.
