https://ria.ru/20260327/zaschita-2083217783.html
Защита попросила оправдать Тимура Иванова по делу о растрате
Защита бывшего замминистра обороны Тимура Иванова в кассационной жалобе просит оправдать его по делу о растрате при покупке паромов для Керченской переправы, по РИА Новости, 27.03.2026
происшествия
тимур иванов
московский городской суд
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/01/2026543343_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_24de1858a82bbaae91b9398515869572.jpg
https://ria.ru/20260324/vzyskanie-2082523554.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/01/2026543343_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_8b8fc7f5e5ad0ca910ed0ebf9077cf3a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. Защита бывшего замминистра обороны Тимура Иванова в кассационной жалобе просит оправдать его по делу о растрате при покупке паромов для Керченской переправы, по которому он был осуждён на 13 лет, рассказал РИА Новости его адвокат Денис Балуев.
"В кассационной жалобе мы просим отменить апелляционное определение и вынести не обвинительный приговор Тимуру Вадимовичу", - сказал собеседник агентства.
Он добавил, что дата рассмотрения во Втором кассационном суде пока не назначена.
Мосгорсуд
1 июля 2025 года назначил Иванову
13 лет колонии со штрафом 100 миллионов рублей по делу о растрате денег при покупке паромов для Керченской переправы. Первый апелляционный суд общей юрисдикции в сентябре признал приговор законным.
Сейчас Иванов находится в СИЗО по делу о получении взяток на сумму около 1,3 миллиарда рублей. Свою вину он не признает.