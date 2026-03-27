Защита попросила оправдать Тимура Иванова по делу о растрате

Тимур Иванов во время оглашения приговора в суде

МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. Защита бывшего замминистра обороны Тимура Иванова в кассационной жалобе просит оправдать его по делу о растрате при покупке паромов для Керченской переправы, по которому он был осуждён на 13 лет, рассказал РИА Новости его адвокат Денис Балуев.

"В кассационной жалобе мы просим отменить апелляционное определение и вынести не обвинительный приговор Тимуру Вадимовичу", - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что дата рассмотрения во Втором кассационном суде пока не назначена.

Мосгорсуд 1 июля 2025 года назначил Иванову 13 лет колонии со штрафом 100 миллионов рублей по делу о растрате денег при покупке паромов для Керченской переправы. Первый апелляционный суд общей юрисдикции в сентябре признал приговор законным.