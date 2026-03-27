В Запорожье администрация анонсировала закрытие больничного храма УПЦ

МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. Новый директор городской больницы №5 в подконтрольном ВСУ Запорожье Александр Федоров закрывает больничный храм канонической Украинской православной церкви (УПЦ), назвав ее "не той церковью", сообщил украинский Союз православных журналистов (СПЖ) со ссылкой на комментарий протоиерея Олега Плетеня.

Союз православных журналистов уточнил, что храм в честь иконы Божией Матери "Целительница" действовал при запорожской горбольнице экстренной и скорой помощи №5 с 2001 года.

"Как рассказал отец Олег в беседе с корреспондентом СПЖ, 19 марта к нему зашел директор больницы Александр Федоров и в открытую заявил: "Либо община собирает вещи и покидает помещение, либо пребывание в этом помещении будет проблематично"... Директор больницы заявил, что УПЦ - (это - ред.) "не та церковь", которая должна находиться в стенах больницы", - говорится в сообщении на сайте СПЖ.

Как сообщил Союз православных журналистов, в тот же день администрация выдвинула следующие претензии: помещение храма необходимо под размещение инфекционного блока, а также у храма истек срок аренды, несмотря на распоряжение кабмина Украины , согласно которому арендные вопросы не решают до завершения конфликта.

По словам протоиерея, 20 марта доступ к храму уже перекрыли: стены заклеили строительными баннерами, а двери храма завалили кроватями. По словам настоятеля, директор заявил полиции, что помещение храма УПЦ принадлежит больнице, а храм в нем находится незаконно в связи с истечением срока аренды. Также директор угрожал, что в случае, если кто-либо попытается освободить вход от кроватей, это квалифицируют как порчу больничного имущества.

На место вызвали патрульную полицию и участкового, добавил СПЖ. Союз православных журналистов подчеркнул, что общине дали лишь пять-десять минут на сбор личных вещей. Священник с матушкой успели забрать только один комплект облачения, антиминс и миро, перечислил СПЖ.

По информации Союза православных журналистов, основная часть храмового имущества осталась внутри, ее не могут вывезти без разрушения: иконостас в храме каменный, на горнем месте - икона, вмурованная в стену, престол вмурован в пол, в нем находятся мощи святых угодников Божиих, в храме также находятся мощи на жертвеннике и ценные иконы XVIII века.

По данным СПЖ, при участии того же Федорова закрыли храмы при больницах №4 и №6, под давлением находится храм при больнице №10.

РИА Новости в феврале выяснило, что новый директор горбольницы - брат главы назначенной Киевом Запорожской облгосадминистрации Ивана Федорова.