14:43 27.03.2026 (обновлено: 17:19 27.03.2026)
Россия продолжит сотрудничать с Венесуэлой, заявила Захарова
Россия, Венесуэла, Каракас, В мире, Мария Захарова
Официальный представитель МИД России Мария Захарова. Архивное фото
МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. Россия продолжит работать с Венесуэлой, надеется сохранить позитивную динамику во всех сферах и полагает, что с венесуэльской стороны наблюдается аналогичный настрой, рассказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Мы продолжим работать с Венесуэлой, с партнерами Венесуэлы и надеемся сохранить позитивную динамику политического диалога и сотрудничества во всех сферах. Мне кажется, такой же настрой видим со стороны Венесуэлы", - сказала она в эфире колумбийского радио Caracol.
Захарова рассказала, с чем связана агрессия в отношении Ирана и Венесуэлы
Вчера, 15:04
Захарова добавила, что Россия подчеркивает свою поддержку Каракасу и убеждена, что Венесуэле должно быть гарантировано право самостоятельно решать свою судьбу.
США 3 января нанесли массированный удар по Венесуэле, президента страны Николаса Мадуро и его супругу Силию Флорес захватили и вывезли в Нью-Йорк. По версии властей США, они якобы имели отношение к "наркотерроризму". Уполномоченным президентом Венесуэлы стала Дельси Родригес, до этого занимавшая пост вице-президента страны.
МИД РФ выразил солидарность с народом Венесуэлы, призвал освободить Мадуро и его жену, а также не допустить дальнейшей эскалации ситуации. В Пекине вслед за Москвой призвали немедленно освободить Мадуро и его супругу, подчеркнув, что действия США нарушают международное право.
Лавров рассказал, чем закончилась борьба США с наркоторговцами в Венесуэле
Лавров рассказал, чем закончилась борьба США с наркоторговцами в Венесуэле
26 марта, 23:23
 
