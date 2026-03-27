МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. Имена тех, кто надел "белый халат" для пыток российских солдат в плену на территории Украины, будут установлены, никто не избежит наказания, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Имена тех, кто надел "белый халат", чтобы пытать (российских военнослужащих в украинском в плену - ред.), будут установлены. Никто не уйдет от наказания", - сказала она в ходе пресс-конференции на площадке международного мультимедийного пресс-центра "Россия сегодня".