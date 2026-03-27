15:36 27.03.2026
Захарова назвала вбросы о просьбе Путина к бизнесу смехотворными
Официальный представитель МИД России Мария Захарова. Архивное фото
МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. Продвигаемая СМИ на Западе идея о том, что президент России Владимир Путин якобы просил бизнес финансово поддержать спецоперацию, смехотворна, потому что СВО в стране и так поддерживают все слои населения, рассказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Это действительно очень смешно. Мы всем народом объединились, чтобы бороться с врагом. В этом участвует не только "российский бизнес", как вы говорите, а все граждане России", - сказала она в эфире колумбийского радио Caracol, комментируя информацию в западных СМИ о якобы обращении Путина с такой просьбой.
Она подчеркнула, что помощь бойцам оказывают люди с разным уровнем доходов, пенсионеры, студенты, семьи, дети, коллективы.
"Просить не нужно. Мы знаем первопричины конфликта и знаем, что в Киеве неонацистский режим", - добавила дипломат.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков опроверг сообщения СМИ о том, что глава "Роснефти" Игорь Сечин якобы предложил Путину идею о взносах российского бизнеса для финансирования СВО. Пресс-секретарь президента пояснил, что один из участников вчерашней закрытой встречи Путина с бизнесом по своей инициативе решил выделить крупную сумму средств для государства и это было его семейным решением.
