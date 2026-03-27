Калининградский Музей Мирового океана открыл в Чили выставку об Антарктиде - РИА Новости, 27.03.2026
16:27 27.03.2026
Калининградский Музей Мирового океана открыл в Чили выставку об Антарктиде
КАЛИНИНГРАД, 27 мар – РИА Новости. Калининградский музей Мирового океана открыл в Чили в онлайн-формате выставку, посвященную освоению советскими учеными Антарктиды, сообщает пресс-служба музея.
"Двадцать пятого марта в Сантьяго на территории Университета Бернардо О'Хиггинса начала работу выставка Музея Мирового океана "Обь. К берегам Антарктиды"… Открытие выставочного проекта состоялось в онлайн-формате", - говорится в сообщении калининградского музея.
Отмечается, что выставка "Обь. К берегам Антарктиды" рассказывает о важной странице как в истории советских комплексных экспедиций, так и в истории Калининграда. В 2025 году исполнилось 70 лет с момента выхода дизель-электрохода "Обь" из Калининградского морского порта к берегам Антарктиды. Это событие прославило не только отечественную науку, но и сам город. Газеты тех лет пестрели заголовками об отважных ученых-мореплавателях, отправлявшихся изучать неизведанный белый материк.
"В основу выставки легли не только исторические факты, но и уникальные тексты: выдержки из дневников участников экспедиций, а также шуточная переписка о пингвинах между начальником станции Советская и заместителем начальника станции Мирный", - добавили в пресс-службе.
Проект состоялся благодаря содействию Россотрудничества.
"Развитие культурных связей между нашими странами имеет прочный исторический фундамент: именно русские моряки в ходе кругосветного плавания на бриге "Рюрик" в 1816 году стали первыми представителями России, которые побывали в Чили с официальной миссией. Несколько столетий спустя, уже в советское время, чилийские порты посещали большие исследовательские суда, одним из них была и "Объ", - приводит пресс-служба слова генерального директора музея Мирового океана Дениса Миронюка.
Познакомиться с историей освоения Антарктиды советскими учеными в Сантьяго на территории Университета Бернардо О'Хиггинса, кроме его студентов, смогут жители и гости чилийской столицы.
 
