Военный рассказал о срыве ротации ВСУ в Харьковской области из-за БПЛА
Расчёт ударного БПЛА "Молния-2" российской группировки войск "Север" уничтожил группу противника из трёх человек в Харьковской области, когда она попыталась... РИА Новости, 27.03.2026
2026-03-27T07:47:00+03:00
https://ria.ru/20260327/enot-2083191894.html
https://ria.ru/20260326/spetsoperatsiya-2082973395.html
БЕЛГОРОД, 27 мар - РИА Новости. Расчёт ударного БПЛА "Молния-2" российской группировки войск "Север" уничтожил группу противника из трёх человек в Харьковской области, когда она попыталась занять оставленную позицию, рассказал РИА Новости начальник службы беспилотных систем с позывным "Тольятти".
"Специалисты беспилотных систем группировки войск 18-й мотострелковой дивизии 29-го артиллерийского полка 11-го армейского корпуса группировки войск "Север" обнаружили и уничтожили группу противника из трех человек в Харьковской области. Живая сила ВСУ пыталась занять брошенные позиции", - сказал он.
"Тольятти" подчеркнул, что противника обнаружили благодаря круглосуточной работе операторов разведдронов.
Украинские военные, пренебрегая маскировкой, попытались занять брошенную позицию. После фиксации этого данные были оперативно переданы расчёту ударного беспилотника "Молния-2". Инженеры-техники оснастили аппарат осколочно-фугасной боевой частью и направили его к цели, которой было нанесено огневое поражение, добавил собеседник агентства.
По его словам, после подтверждения точного попадания было принято решение о полном уничтожении позиции, чтобы пресечь будущие попытки противника ее занять.