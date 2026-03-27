Рейтинг@Mail.ru
Исследование: короткие видео стали новым "привет" - РИА Новости, 27.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:51 27.03.2026
https://ria.ru/20260327/vkontakte-2083286865.html
Исследование: короткие видео стали новым "привет"
Исследование: короткие видео стали новым "привет" - РИА Новости, 27.03.2026
Исследование: короткие видео стали новым "привет"
ВКонтакте изучила, как пользователи общаются через пересланный контент. 75% респондентов пересылают друзьям и близким клипы, истории и другие публикации. В... РИА Новости, 27.03.2026
2026-03-27T13:51:00+03:00
2026-03-27T13:51:00+03:00
вконтакте
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149438/13/1494381346_0:32:3078:1763_1920x0_80_0_0_978fc7b9bd202aaa403da7584c5ca68d.jpg
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
Артем Смирнов
Артем Смирнов
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149438/13/1494381346_156:0:2887:2048_1920x0_80_0_0_663a9c7ef7551b2e76c6946d1b41c68d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
вконтакте
ВКонтакте

Исследование: короткие видео стали новым "привет"

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкСоциальная сеть "Вконтакте"
Социальная сеть Вконтакте - РИА Новости, 1920, 27.03.2026
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Социальная сеть "Вконтакте"
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 27 мар — РИА Новости. ВКонтакте изучила, как пользователи общаются через пересланный контент. 75% респондентов пересылают друзьям и близким клипы, истории и другие публикации. В большинстве случаев пересылка становится точкой входа в диалог и поводом продолжить разговор.
Среди аудитории 25–35 лет показатель пересылки выше: 83% отправляют увиденный контент друзьям и близким, из них 74% переходят к общению в переписке.
Исследование показало, что за пересылкой вертикальных форматов стоит потребность в близости и живом контакте. 37% пользователей признаются, что пересылают клипы и истории, чтобы почувствовать себя ближе к другому человеку. Этот мотив чаще встречается у более молодой аудитории, особенно у подростков: чем младше пользователи, тем чаще для них короткий видеоконтент становится способом начать обсуждение и новым языком онлайн-общения — наряду со словами, стикерами, эмодзи и звонками.
40% пользователей называют короткие видео одним из главных способов делиться эмоциями онлайн. Для историй этот показатель выше — 43%.
Близким друзьям пересылают 63% пользователей, друзьям по интересам — 31%, партнёрам — 30%.
© Фото : пресс-служба ВКонтактеИсследование ВКонтакте о том, как люди начинают разговор через контент
Исследование ВКонтакте о том, как люди начинают разговор через контент - РИА Новости, 1920, 27.03.2026
© Фото : пресс-служба ВКонтакте
Исследование ВКонтакте о том, как люди начинают разговор через контент

Эмоция как причина нажать "переслать"

73% пользователей отмечают: чем сильнее эмоция от клипа или истории, тем выше желание поделиться с кем-то. Смех — главный триггер: 63% испытывают его при просмотре вертикального контента, а 42% пересылают то, что их рассмешило. Среди подростков 14–17 лет смех вызывает 86% просматриваемых клипов.
Частые эмоции при просмотре клипов и историй:
  • смех и развлечение — 63%
  • узнавание себя ("это про меня или про нас") — 22%
  • умиление — 21%
  • спокойствие — 20%
Второй по силе триггер — ощущение "это про меня или про нас": 39% пользователей обязательно перешлют контент, вызвавший узнавание. Контент, вызывающий тревогу или ощущение важности темы, пересылают значительно реже — 17%.

О методологии

В исследовании приняли участие 1 033 пользователя ВКонтакте, которые смотрят вертикальные форматы контента (клипы, истории) и пересылают контент.
 
ВКонтакте
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала