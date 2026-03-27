Исследование: короткие видео стали новым "привет"

МОСКВА, 27 мар — РИА Новости. ВКонтакте изучила, как пользователи общаются через пересланный контент. 75% респондентов пересылают друзьям и близким клипы, истории и другие публикации. В большинстве случаев пересылка становится точкой входа в диалог и поводом продолжить разговор.

Среди аудитории 25–35 лет показатель пересылки выше: 83% отправляют увиденный контент друзьям и близким, из них 74% переходят к общению в переписке.

Исследование показало, что за пересылкой вертикальных форматов стоит потребность в близости и живом контакте. 37% пользователей признаются, что пересылают клипы и истории, чтобы почувствовать себя ближе к другому человеку. Этот мотив чаще встречается у более молодой аудитории, особенно у подростков: чем младше пользователи, тем чаще для них короткий видеоконтент становится способом начать обсуждение и новым языком онлайн-общения — наряду со словами, стикерами, эмодзи и звонками.

40% пользователей называют короткие видео одним из главных способов делиться эмоциями онлайн. Для историй этот показатель выше — 43%.

Близким друзьям пересылают 63% пользователей, друзьям по интересам — 31%, партнёрам — 30%.

© Фото : пресс-служба ВКонтакте Исследование ВКонтакте о том, как люди начинают разговор через контент

Эмоция как причина нажать "переслать"

73% пользователей отмечают: чем сильнее эмоция от клипа или истории, тем выше желание поделиться с кем-то. Смех — главный триггер: 63% испытывают его при просмотре вертикального контента, а 42% пересылают то, что их рассмешило. Среди подростков 14–17 лет смех вызывает 86% просматриваемых клипов.

Частые эмоции при просмотре клипов и историй:

смех и развлечение — 63%

узнавание себя ("это про меня или про нас") — 22%

умиление — 21%

спокойствие — 20%

Второй по силе триггер — ощущение "это про меня или про нас": 39% пользователей обязательно перешлют контент, вызвавший узнавание. Контент, вызывающий тревогу или ощущение важности темы, пересылают значительно реже — 17%.

