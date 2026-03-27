Тюменская область представила во Вьетнаме межуниверситетский кампус - РИА Новости, 27.03.2026
Иллюстрация - Тюменская область - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Тюменская область
 
13:44 27.03.2026
Тюменская область представила во Вьетнаме межуниверситетский кампус
Тюменская область представила во Вьетнаме межуниверситетский кампус - РИА Новости, 27.03.2026
Тюменская область представила во Вьетнаме межуниверситетский кампус
Делегация Тюменской области представила во Вьетнаме межуниверситетский кампус и обсудила развитие сотрудничества с местными университетами, сообщает... РИА Новости, 27.03.2026
2026-03-27T13:44:00+03:00
2026-03-27T13:44:00+03:00
тюменская область
тюменская область
вьетнам
ханой
александр моор
тюменская область
вьетнам
ханой
РИА Новости
тюменская область, вьетнам, ханой, александр моор
Тюменская область, Тюменская область, Вьетнам, Ханой, Александр Моор
Тюменская область представила во Вьетнаме межуниверситетский кампус

Тюменская область представила в Ханое межуниверситетский кампус

© Фото : Информационный центр Правительства Тюменской области/TelegramДелегация Тюменской области во главе с заместителем губернатора Андреем Пантелеевым в городе Ханой
Делегация Тюменской области во главе с заместителем губернатора Андреем Пантелеевым в городе Ханой - РИА Новости, 1920, 27.03.2026
© Фото : Информационный центр Правительства Тюменской области/Telegram
Делегация Тюменской области во главе с заместителем губернатора Андреем Пантелеевым в городе Ханой
ТЮМЕНЬ, 27 мар - РИА Новости. Делегация Тюменской области представила во Вьетнаме межуниверситетский кампус и обсудила развитие сотрудничества с местными университетами, сообщает информационный центр правительства региона.
"Делегация Тюменской области продолжает работу в городе Ханой. В рамках деловой программы обсуждается развитие научного сотрудничества. Уже проведена встреча с командой Ханойского университета науки и технологий ХАСТ (HUST). Рассмотрены вопросы развития сотрудничества между университетами Тюменской области и Вьетнама, презентован Тюменский межуниверситетский кампус", - говорится в сообщении.
Отмечается, что, в частности, обсуждались проведение совместных исследований, культурный обмен между студенческими сообществами и развитие гуманитарных связей.
Межуниверситетский кампус в Тюмени создается по поручению президента России Владимира Путина в рамках федерального проекта "Создание сети современных кампусов" национального проекта "Молодежь и дети". Губернатор Александр Моор ранее отмечал, что кампус должен стать точкой притяжения для талантливой молодёжи, центром разработки и практического внедрения передовых технологий, новым драйвером социально-экономического развития региона.
Первым объектом на площадке кампуса станет гостиница на 120 мест для научно-педагогических работников. В эксплуатацию ее планируют ввести в 2026 году. Ввод остальных девяти объектов запланирован на 2028 год.
Александр Моор
Кампус в Тюмени возводят согласно графику, заявил губернатор
20 октября 2025, 16:26
 
Тюменская областьТюменская областьВьетнамХанойАлександр Моор
 
 
