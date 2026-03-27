Тюменская область представила во Вьетнаме межуниверситетский кампус

Делегация Тюменской области во главе с заместителем губернатора Андреем Пантелеевым в городе Ханой

Делегация Тюменской области во главе с заместителем губернатора Андреем Пантелеевым в городе Ханой

© Фото : Информационный центр Правительства Тюменской области/Telegram

ТЮМЕНЬ, 27 мар - РИА Новости. Делегация Тюменской области представила во Вьетнаме межуниверситетский кампус и обсудила развитие сотрудничества с местными университетами, сообщает информационный центр правительства региона.

"Делегация Тюменской области продолжает работу в городе Ханой. В рамках деловой программы обсуждается развитие научного сотрудничества. Уже проведена встреча с командой Ханойского университета науки и технологий ХАСТ (HUST). Рассмотрены вопросы развития сотрудничества между университетами Тюменской области и Вьетнама, презентован Тюменский межуниверситетский кампус", - говорится в сообщении.

Отмечается, что, в частности, обсуждались проведение совместных исследований, культурный обмен между студенческими сообществами и развитие гуманитарных связей.

Межуниверситетский кампус в Тюмени создается по поручению президента России Владимира Путина в рамках федерального проекта "Создание сети современных кампусов" национального проекта "Молодежь и дети". Губернатор Александр Моор ранее отмечал, что кампус должен стать точкой притяжения для талантливой молодёжи, центром разработки и практического внедрения передовых технологий, новым драйвером социально-экономического развития региона.