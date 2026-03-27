Ветераны СВО станут примером для молодежи, заявил Лавров

МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. Ветераны спецоперации станут таким же примером, особенно для нынешней молодежи, каким для прошлых поколений были участники Великой Отечественной войны, считает глава МИД России Сергей Лавров.

На церемонии вручения ветеранам СВО дипломов о профессиональной переподготовке Лавров отметил, что его поколение равнялось на фронтовиков Великой Отечественной войны, которые преподавали в школах и университетах, работали вместе с молодежью.

"Сегодня таким наглядным примером подлинного патриотизма, честности, ответственности, надёжности служите вы, особенно для молодежи, в духовно-нравственное воспитание которой вы способны без сомнения внести весомый личный вклад", - сказал министр.

Как добавил Лавров, он уверен, что эту миссию ветераны СВО будут выполнять.