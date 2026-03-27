Ветераны СВО станут примером для молодежи, заявил Лавров - РИА Новости, 27.03.2026
11:39 27.03.2026 (обновлено: 12:55 27.03.2026)
Ветераны СВО станут примером для молодежи, заявил Лавров
Ветераны СВО станут примером для молодежи, заявил Лавров - РИА Новости, 27.03.2026
Ветераны СВО станут примером для молодежи, заявил Лавров
Ветераны спецоперации станут таким же примером, особенно для нынешней молодежи, каким для прошлых поколений были участники Великой Отечественной войны, считает... РИА Новости, 27.03.2026
общество
россия
одинцово
сергей лавров
мгимо
россия
одинцово
общество, россия, одинцово, сергей лавров, мгимо
Общество, Россия, Одинцово, Сергей Лавров, МГИМО
Ветераны СВО станут примером для молодежи, заявил Лавров

Лавров: ветераны СВО станут примером для нынешней молодежи

© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкГлава МИД РФ Сергей Лавров вручил дипломы МГИМО ветеранам СВО. 27 марта 2026
Глава МИД РФ Сергей Лавров вручил дипломы МГИМО ветеранам СВО. 27 марта 2026 - РИА Новости, 1920, 27.03.2026
Глава МИД РФ Сергей Лавров вручил дипломы МГИМО ветеранам СВО. 27 марта 2026
МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. Ветераны спецоперации станут таким же примером, особенно для нынешней молодежи, каким для прошлых поколений были участники Великой Отечественной войны, считает глава МИД России Сергей Лавров.
На церемонии вручения ветеранам СВО дипломов о профессиональной переподготовке Лавров отметил, что его поколение равнялось на фронтовиков Великой Отечественной войны, которые преподавали в школах и университетах, работали вместе с молодежью.
"Сегодня таким наглядным примером подлинного патриотизма, честности, ответственности, надёжности служите вы, особенно для молодежи, в духовно-нравственное воспитание которой вы способны без сомнения внести весомый личный вклад", - сказал министр.
Как добавил Лавров, он уверен, что эту миссию ветераны СВО будут выполнять.
Церемония вручения дипломов состоялась в Доме приёмов МИД РФ. Её участники прошли третий поток программы профессиональной переподготовки "Управление городской инфраструктурой и развитием территорий". Обучение 29 ветеранов из разных регионов РФ было организовано на базе филиала МГИМО в Одинцово при содействии самого вуза, Главного управления по обслуживанию дипломатического корпуса при МИД РФ и государственного фонда "Защитники отечества".
ОбществоРоссияОдинцовоСергей ЛавровМГИМО
 
 
