Рейтинг@Mail.ru
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:20 27.03.2026
https://ria.ru/20260327/vengriya-2083219748.html
СМИ раскрыли, какой удар США готовят по Венгрии
СМИ раскрыли, какой удар США готовят по Венгрии
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/11/2005543493_0:26:3072:1754_1920x0_80_0_0_2ef1f1a7896ce200644007b44eecbccf.jpg
https://ria.ru/20260327/zelenskiy-2083203863.html
https://ria.ru/20260327/vengriya-2083140204.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/11/2005543493_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_9540ab9717d5902386798bec85d8a1c8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, венгрия, дональд трамп, евросоюз, нато, киев
СМИ раскрыли, какой удар США готовят по Венгрии

FT: в США намерены ввести санкции против Венгрии за блокирование помощи Украине

© AP Photo / Anna SzilagyiЗдание парламента Венгрии
Здание парламента Венгрии. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 27 мар — РИА Новости. Американские сенаторы выступили за введение санкций против Венгрии из-за позиции по Украине, пишет Financial Times.

"Два сенатора от обеих партий намерены внести законопроект, предусматривающий введение рестрикций в отношении высокопоставленных венгерских чиновников, причастных к препятствованию оказанию помощи Киеву", — говорится в публикации.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 27.03.2026
"Настоящий кошмар". На Западе ужаснулись из-за произошедшего с Зеленским
Вчера, 08:39
В статье отмечается, что если его примут, президент США Дональд Трамп будет обязан ввести ограничения, включая запрет на визу для венгерских чиновников, которые способствовали закупкам российской нефти и газа и блокировали помощь Киеву.

Издание пишет, что закон планируют представить на этой неделе. Оба сенатора занимают посты сопредседателей группы наблюдателей по НАТО и ранее неоднократно критиковали зависимость Европы от российских энергоносителей.

Ранее ЕС опубликовал документ, согласно которому Венгрия и Словакия не поддержали итоговые выводы саммита Евросоюза, касающиеся Украины. Орбан, говоря о кредите ЕС на 90 миллиардов евро Киеву, заявил, что Будапешт поддержит Украину только после того, как она перестанет блокировать транзит российской нефти по нефтепроводу "Дружба".
Венгрия 18 февраля этого года остановила поставки дизеля Украине, а 20 февраля заблокировала предоставление Киеву кредита от Евросоюза в 90 миллиардов евро до возобновления прокачки нефти из России. По словам венгерского министра иностранных дел и внешнеэкономических связей Петера Сийярто, это сделали в ответ на шантаж киевского режима, который по политическим причинам не возобновляет транзит российской нефти по нефтепроводу "Дружба", стараясь вызвать в стране энергетический кризис и повлиять на выборы в апреле.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 27.03.2026
Венгрия перекрыла газ Украине и тем самым подписала два смертных приговора
Вчера, 08:00
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала