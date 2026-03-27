СМИ раскрыли, какой удар США готовят по Венгрии

МОСКВА, 27 мар — РИА Новости. Американские сенаторы выступили за введение санкций против Венгрии из-за позиции по Украине, пишет Financial Times.
"Два сенатора от обеих партий намерены внести законопроект, предусматривающий введение рестрикций в отношении высокопоставленных венгерских чиновников, причастных к препятствованию оказанию помощи Киеву", — говорится в публикации.
В статье отмечается, что если его примут, президент США Дональд Трамп будет обязан ввести ограничения, включая запрет на визу для венгерских чиновников, которые способствовали закупкам российской нефти и газа и блокировали помощь Киеву.
Издание пишет, что закон планируют представить на этой неделе. Оба сенатора занимают посты сопредседателей группы наблюдателей по НАТО и ранее неоднократно критиковали зависимость Европы от российских энергоносителей.
Ранее ЕС опубликовал документ, согласно которому Венгрия и Словакия не поддержали итоговые выводы саммита Евросоюза, касающиеся Украины. Орбан, говоря о кредите ЕС на 90 миллиардов евро Киеву, заявил, что Будапешт поддержит Украину только после того, как она перестанет блокировать транзит российской нефти по нефтепроводу "Дружба".
Венгрия 18 февраля этого года остановила поставки дизеля Украине, а 20 февраля заблокировала предоставление Киеву кредита от Евросоюза в 90 миллиардов евро до возобновления прокачки нефти из России. По словам венгерского министра иностранных дел и внешнеэкономических связей Петера Сийярто, это сделали в ответ на шантаж киевского режима, который по политическим причинам не возобновляет транзит российской нефти по нефтепроводу "Дружба", стараясь вызвать в стране энергетический кризис и повлиять на выборы в апреле.