01:39 27.03.2026 (обновлено: 01:41 27.03.2026)
Ульянов рассказал об опасных последствиях удара по Бушерской АЭС
Удар по Бушерской АЭС может привести к тяжелым последствиям из-за больших запасов ядерного топлива там, заявил в интервью РИА Новости постоянный представитель...
Военная операция США и Израиля против Ирана, США, Иран, Россия, Михаил Ульянов (дипломат), Алексей Лихачев, Бушерская АЭС, Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом"
Ульянов: удар по Бушерской АЭС опасен из-за больших запасов ядерного топлива там

ВЕНА, 27 мар - РИА Новости. Удар по Бушерской АЭС может привести к тяжелым последствиям из-за больших запасов ядерного топлива там, заявил в интервью РИА Новости постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.
Как отметил дипломат, по поводу угроз Бушерской АЭС высказался гендиректор "Росатома" Алексей Лихачев, который напомнил, что там в действующем атомном реакторе находятся 72 тонны ядерного топлива, а также на территории станции хранится больше 200 тонн отработавшего ядерного топлива.
Иранские военные на побережье Ормузского пролива - РИА Новости, 1920, 26.03.2026
"Изменил правила игры". Дерзкий шаг Ирана против США поразил Запад
26 марта, 22:21
«
"Если удар придется по такому объекту, то мало никому не покажется", - сказал Ульянов.
Как заявил в среду Лихачев, ситуация на площадке АЭС "Бушер" продолжает развиваться по негативному сценарию. Удары по инфраструктуре иранской АЭС "Бушер" демонстрируют, что безопасность объекта не является красной линией для участников конфликта, говорил он.
Во вторник вечером организация по атомной энергии Ирана (ОАЭИ) сообщила о новом прилете на территорию АЭС "Бушер". По данным иранских властей, АЭС не получила ущерба, никто из персонала не пострадал, станция работает в штатном режиме. В среду Лихачев подтвердил, что удар был нанесен в 21.00 мск по насосной станции в непосредственной близости от действующего энергоблока №1, обошлось без жертв.
АЭС Бушер - РИА Новости, 1920, 25.03.2026
Россия возмущена атакой вблизи действующего блока АЭС "Бушер", заявил МИД
25 марта, 20:14
До этого ОАЭИ сообщала о прилете 17 марта, тогда обошлось без жертв и материального ущерба. Лихачев в тот же день уточнил, что удар был нанесен по территории, прилегающей к зданию метрологической службы, расположенной на промплощадке АЭС "Бушер" в непосредственной близости от действующего энергоблока.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
 
Военная операция США и Израиля против ИранаСШАИранРоссияМихаил Ульянов (дипломат)Алексей ЛихачевБушерская АЭСГосударственная корпорация по атомной энергии "Росатом"
 
 
