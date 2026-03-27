Ульянов рассказал об опасных последствиях удара по Бушерской АЭС

ВЕНА, 27 мар - РИА Новости. Удар по Бушерской АЭС может привести к тяжелым последствиям из-за больших запасов ядерного топлива там, заявил в интервью РИА Новости постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.

Как отметил дипломат, по поводу угроз Бушерской АЭС высказался гендиректор " Росатома Алексей Лихачев , который напомнил, что там в действующем атомном реакторе находятся 72 тонны ядерного топлива, а также на территории станции хранится больше 200 тонн отработавшего ядерного топлива.

« "Если удар придется по такому объекту, то мало никому не покажется", - сказал Ульянов.

Как заявил в среду Лихачев, ситуация на площадке АЭС "Бушер " продолжает развиваться по негативному сценарию. Удары по инфраструктуре иранской АЭС "Бушер" демонстрируют, что безопасность объекта не является красной линией для участников конфликта, говорил он.

Во вторник вечером организация по атомной энергии Ирана (ОАЭИ) сообщила о новом прилете на территорию АЭС "Бушер". По данным иранских властей, АЭС не получила ущерба, никто из персонала не пострадал, станция работает в штатном режиме. В среду Лихачев подтвердил, что удар был нанесен в 21.00 мск по насосной станции в непосредственной близости от действующего энергоблока №1, обошлось без жертв.

До этого ОАЭИ сообщала о прилете 17 марта, тогда обошлось без жертв и материального ущерба. Лихачев в тот же день уточнил, что удар был нанесен по территории, прилегающей к зданию метрологической службы, расположенной на промплощадке АЭС "Бушер" в непосредственной близости от действующего энергоблока.