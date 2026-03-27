В Одессе преподавателя уволили за занятия на русском языке - РИА Новости, 27.03.2026
15:22 27.03.2026
В Одессе преподавателя уволили за занятия на русском языке
Профессор Одесского национального технологического университета был уволен за проведение занятий на русском языке, сообщает сайт языкового омбудсмена Украины... РИА Новости, 27.03.2026
В Одессе профессора уволили за проведение занятий на русском языке

Аудитория в университете. Архивное фото
МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. Профессор Одесского национального технологического университета был уволен за проведение занятий на русском языке, сообщает сайт языкового омбудсмена Украины Елены Ивановской.
"В Одесском технологическом университете уволили профессора за нарушение языкового закона", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте Ивановской.
В публикации уточняется, что педагог проводил занятия на русском языке и составлял на нем экзаменационные билеты, в связи с чем на него пожаловался один из студентов. Была инициирована служебная проверка, после которой на профессора составили протокол о нарушении требований языкового законодательства Украины, согласно которым образовательный процесс ведется только на украинском языке. Преподаватель был уволен.
После госпереворота в 2014 году власти Украины начали борьбу не только с советской историей, но и со всем, что связано с Россией, в том числе с русским языком. В 2019 году Верховная рада приняла закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного". Он подразумевает, что граждане должны использовать украинский во всех сферах жизни.
Площадь Независимости в Киеве - РИА Новости, 1920, 23.03.2026
"Вправить мозги". На Украине выступили с требованием по русскому языку
23 марта, 18:56
 
