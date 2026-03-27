"Просто кошмар". Военные ВСУ забили тревогу из-за случившегося в зоне СВО

МОСКВА, 27 мар — РИА Новости. В ВСУ пожаловались на нехватку топлива из-за последствий атаки США и Израиля на Иран, пишет Politico.
Двое украинских военных рассказали изданию, что последние скачки цен сильно ударили по их запасам топлива для военной техники — танков, артиллерии и бронетранспортеров.
Двое украинских военных рассказали изданию, что последние скачки цен сильно ударили по их запасам топлива для военной техники — танков, артиллерии и бронетранспортеров.
"Стоимость топлива — просто кошмар, — сказал один высокопоставленный военнослужащий ВСУ, осведомленный в этом вопросе <…>. — Даже в войсках у нас сейчас очень мало топлива", — говорится в публикации.
Другой военный объяснил, что дизель идет в первую очередь во фронтовые подразделения, которые пытаются остановить натиск России на востоке, где продолжаются ожесточенные бои, преимущественно в Донбассе.
"Мы не на передовой, — сказал он <…>. — Поэтому приоритет не у нас. Наши танки и прочая рухлядь вообще редко ездят, поскольку у нас меньше шансов добыть дизель, чем, скажем, у других подразделений", — добавил военный.
США и Израиль 28 февраля начали военную кампанию против Ирана. Тегеран в ответ бьет по израильской территории, а также по американским военным базам на Ближнем Востоке. Обострение конфликта привело к практически полному прекращению судоходства через Ормузский пролив — ключевому маршруту поставок нефти и СПГ из стран Персидского залива. После этого цены на энергоносители начали бить рекорды.
"Мы не на передовой, — сказал он <…>. — Поэтому приоритет не у нас. Наши танки и прочая рухлядь вообще редко ездят, поскольку у нас меньше шансов добыть дизель, чем, скажем, у других подразделений", — добавил военный.
США и Израиль 28 февраля начали военную кампанию против Ирана. Тегеран в ответ бьет по израильской территории, а также по американским военным базам на Ближнем Востоке. Обострение конфликта привело к практически полному прекращению судоходства через Ормузский пролив — ключевому маршруту поставок нефти и СПГ из стран Персидского залива. После этого цены на энергоносители начали бить рекорды.