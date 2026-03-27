"Просто кошмар". Военные ВСУ забили тревогу из-за случившегося в зоне СВО

МОСКВА, 27 мар — РИА Новости. В ВСУ пожаловались на нехватку топлива из-за последствий атаки США и Израиля на Иран, пишет Politico. Двое украинских военных рассказали изданию, что последние скачки цен сильно ударили по их запасам топлива для военной техники — танков, артиллерии и бронетранспортеров.

"Стоимость топлива — просто кошмар, — сказал один высокопоставленный военнослужащий ВСУ, осведомленный в этом вопросе <…>. — Даже в войсках у нас сейчас очень мало топлива", — говорится в публикации.