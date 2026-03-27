МОСКВА, 27 мар — РИА Новости. Власти Нидерландов нарушают собственное законодательство, позволяя голландским пилотам воевать на стороне Украины в конфликте с Россией, пишет Strategic Culture

"Украина может атаковать Россию с помощью F-16, поставляемых Нидерландами. <…> Мы узнали, что <…> голландские отставные пилоты F-16 выполняют миссии <…> над Украиной. Проблема в том, что Нидерланды, как ЕС и НАТО, рассматривают Донбасс как территорию Украины, тогда как официально, после демократического референдума в сентябре 2022 года, он официально входит в состав России", — говорится в публикации.

При этом в материале приводятся положения уголовного законодательства Нидерландов, которые прямо противоречат позиции, которую сегодня занимают голландские власти.

"Гражданам Нидерландов не разрешается вступать на иностранную военную службу, особенно когда эта вооруженная сила находится в состоянии войны с государством, с которым Нидерланды... не находятся в состоянии войны. <…> Служба в иностранных ВС запрещена в Нидерландах по статье 101 Уголовного кодекса. <…> Исходя из этих положений, можно сделать вывод, что бывшие и нынешние власти страны не соблюдают уголовное законодательство, поскольку пилоты — пусть и отставные — летают над территорией России (Донбассом)", — заключают авторы статьи.

В Минобороны не раз заявляли об уничтожении на Украине наемников из Великобритании, Грузии, Польши и других стран. Как подчеркивали в ведомстве, киевский режим использует их в качестве "пушечного мяса".