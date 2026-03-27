"Атакуют Россию". На Западе испугались своих же действий на Украине - РИА Новости, 27.03.2026
06:25 27.03.2026 (обновлено: 06:30 27.03.2026)
https://ria.ru/20260327/ukraina-2083192659.html
"Атакуют Россию". На Западе испугались своих же действий на Украине
"Атакуют Россию". На Западе испугались своих же действий на Украине
Власти Нидерландов нарушают собственное законодательство, позволяя голландским пилотам воевать на стороне Украины в конфликте с Россией, пишет Strategic... РИА Новости, 27.03.2026
"Атакуют Россию". На Западе испугались своих же действий на Украине

SC: Амстердам нарушает закон, разрешая своим пилотам воевать на Украине

МОСКВА, 27 мар — РИА Новости. Власти Нидерландов нарушают собственное законодательство, позволяя голландским пилотам воевать на стороне Украины в конфликте с Россией, пишет Strategic Culture.
"Украина может атаковать Россию с помощью F-16, поставляемых Нидерландами. <…> Мы узнали, что <…> голландские отставные пилоты F-16 выполняют миссии <…> над Украиной. Проблема в том, что Нидерланды, как ЕС и НАТО, рассматривают Донбасс как территорию Украины, тогда как официально, после демократического референдума в сентябре 2022 года, он официально входит в состав России", — говорится в публикации.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 20.03.2026
Европа начинает уставать от шантажа Украины
20 марта, 08:00
При этом в материале приводятся положения уголовного законодательства Нидерландов, которые прямо противоречат позиции, которую сегодня занимают голландские власти.
"Гражданам Нидерландов не разрешается вступать на иностранную военную службу, особенно когда эта вооруженная сила находится в состоянии войны с государством, с которым Нидерланды... не находятся в состоянии войны. <…> Служба в иностранных ВС запрещена в Нидерландах по статье 101 Уголовного кодекса. <…> Исходя из этих положений, можно сделать вывод, что бывшие и нынешние власти страны не соблюдают уголовное законодательство, поскольку пилоты — пусть и отставные — летают над территорией России (Донбассом)", — заключают авторы статьи.
В Минобороны не раз заявляли об уничтожении на Украине наемников из Великобритании, Грузии, Польши и других стран. Как подчеркивали в ведомстве, киевский режим использует их в качестве "пушечного мяса".
Сами приехавшие воевать за деньги во многих интервью признавались, что украинское командование плохо координирует их действия, а шанс выжить в боях невелик, так как интенсивность конфликта несопоставима с привычными им Афганистаном и Ближним Востоком.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 24.03.2026
Власть Дании избежит наказания за русофобию. Причину знают все
24 марта, 08:00
 
