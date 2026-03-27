Угрозы затопления танкера, атакованного у берегов Турции, нет

СТАМБУЛ, 27 мар - РИА Новости, Заман Рамазанов. Угрозы затопления атакованного у берегов Турции танкера ALTURA нет, пожара на судне не зафиксировано, сообщили РИА Новости в турецком управлении береговой охраны.
"Пожара на судне не было, сейчас с ним никаких проблем. Угрозы затопления также нет", - заявили в ведомстве.
Капитан атакованного в Черном море танкера сообщил о как минимум 4-5 взрывах после удара, в машинное отделение поступала вода, выяснило ранее РИА Новости из записи переговоров между капитаном судна и береговой охраной.
Танкер ALTURA был атакован в Черном море вероятнее всего не БПЛА, а безэкипажным катером, причем удар нанесен намеренно по машинному отделению, заявил в четверг министр транспорта и инфраструктуры Турции Абдулкадир Уралоглу. Ранее турецкие СМИ сообщили, что неизвестные БПЛА атаковали следовавший из РФ танкер ALTURA в Черном море у берегов Турции, судно повреждено, экипаж запросил помощь. Судно перевозит 140 тысяч тонн нефти, утверждают СМИ.
Из данных на порталах отслеживания судоходства следует, что 274-метровый танкер под флагом Сьерра-Леоне прибыл в Турцию из Новороссийска.