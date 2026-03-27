В Нижегородской области бизнесмена застрелили в собственном доме
Предпринимателя застрелили в собственном доме в городе Шахунья Нижегородской области, возбуждено уголовное дело, сообщило региональное следственное управление... РИА Новости, 27.03.2026
2026-03-27T17:35:00+03:00
2026-03-27T17:41:00+03:00
Новости
В Шахунье нашли тело предпринимателя с огнестрельными ранениями в его доме
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 27 мар - РИА Новости. Предпринимателя застрелили в собственном доме в городе Шахунья Нижегородской области, возбуждено уголовное дело, сообщило региональное следственное управление СК РФ.
"Следователем Шахунского межрайонного следственного отдела следственного управления СК РФ по Нижегородской области по факту обнаружения тела местного предпринимателя с признаками насильственной смерти возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство)", - говорится в сообщении
По данным ведомства, "тело 60-летнего местного предпринимателя с огнестрельными ранениями" было обнаружено в его доме по улице Комсомольской города Шахуньи
На месте происшествия работают следователи и следователи-криминалисты, производится детальный осмотр места происшествия, назначаются экспертизы, допрашиваются свидетели, устанавливаются лица, причастные к совершению преступления, добавили в СУСК.
Как сообщили РИА Новости в правоохранительных органах, погибший – известный местный предприниматель Минкаил Саидов. В 2024 году был убит его сын Али. Один из обвиняемых был задержан, его дело рассматривается в суде, второй подозреваемый объявлен в розыск.