17:35 27.03.2026 (обновлено: 17:41 27.03.2026)
В Нижегородской области бизнесмена застрелили в собственном доме
В Нижегородской области бизнесмена застрелили в собственном доме
© Фото : Нижегородский Следком/TelegramРабота СК РФ на месте убийства предпринимателя в городе Шахунья Нижегородской области
Работа СК РФ на месте убийства предпринимателя в городе Шахунья Нижегородской области
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 27 мар - РИА Новости. Предпринимателя застрелили в собственном доме в городе Шахунья Нижегородской области, возбуждено уголовное дело, сообщило региональное следственное управление СК РФ.
"Следователем Шахунского межрайонного следственного отдела следственного управления СК РФ по Нижегородской области по факту обнаружения тела местного предпринимателя с признаками насильственной смерти возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство)", - говорится в сообщении.
По данным ведомства, "тело 60-летнего местного предпринимателя с огнестрельными ранениями" было обнаружено в его доме по улице Комсомольской города Шахуньи.
На месте происшествия работают следователи и следователи-криминалисты, производится детальный осмотр места происшествия, назначаются экспертизы, допрашиваются свидетели, устанавливаются лица, причастные к совершению преступления, добавили в СУСК.
Как сообщили РИА Новости в правоохранительных органах, погибший – известный местный предприниматель Минкаил Саидов. В 2024 году был убит его сын Али. Один из обвиняемых был задержан, его дело рассматривается в суде, второй подозреваемый объявлен в розыск.
