В Туве подростка осудили за убийство сверстника на новогодней елке

КРАСНОЯРСК, 27 мар - РИА Новости. Суд в Туве приговорил подростка к 6 годам воспитательной колонии за убийство 17-летнего школьника во время новогодней елки, сообщает республиканская прокуратура.

В декабре 2025 года региональный главк СК РФ сообщал, что учащийся Ак-Довуракского горного техникума во время конфликта на территории школы смертельно ранил ножом 17-летнего подростка. Директор техникума Байлак Кужугет сообщала РИА Новости, что инцидент произошел во время проведения школьной елки.

"Барун-Хемчикский районный суд вынес приговор по уголовному делу в отношении местного жителя. Он признан виновным по части 1 статьей 105 УК РФ (убийство). Судом установлено, что в декабре 2025 года осужденный, находясь на территории одной из школ района, в ходе ссоры нанес один удар ножом в область груди бывшего одноклассника. От полученного ранения потерпевший скончался на месте происшествия", - говорится в сообщении

Подростку назначили наказание в виде 6 лет лишения свободы с отбыванием в воспитательной колонии, уточняют в прокуратуре.