В Туве подростка осудили за убийство сверстника на новогодней елке
Суд в Туве приговорил подростка к 6 годам воспитательной колонии за убийство 17-летнего школьника во время новогодней елки, сообщает республиканская...
2026-03-27T11:55:00+03:00
В Туве подростка осудили на 6 лет за убийство школьника на новогодней елке
КРАСНОЯРСК, 27 мар - РИА Новости. Суд в Туве приговорил подростка к 6 годам воспитательной колонии за убийство 17-летнего школьника во время новогодней елки, сообщает республиканская прокуратура.
В декабре 2025 года региональный главк СК РФ
сообщал, что учащийся Ак-Довуракского горного техникума во время конфликта на территории школы смертельно ранил ножом 17-летнего подростка. Директор техникума Байлак Кужугет сообщала РИА Новости, что инцидент произошел во время проведения школьной елки.
"Барун-Хемчикский районный суд вынес приговор по уголовному делу в отношении местного жителя. Он признан виновным по части 1 статьей 105 УК РФ (убийство). Судом установлено, что в декабре 2025 года осужденный, находясь на территории одной из школ района, в ходе ссоры нанес один удар ножом в область груди бывшего одноклассника. От полученного ранения потерпевший скончался на месте происшествия", - говорится в сообщении
Подростку назначили наказание в виде 6 лет лишения свободы с отбыванием в воспитательной колонии, уточняют в прокуратуре.
Также добавляется, что одной из причин совершения особо тяжкого преступления стало нарушение образовательным учреждением порядка проведения праздничных новогодних мероприятий и формальное отношение к обеспечению безопасности детей.