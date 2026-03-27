12:28 27.03.2026 (обновлено: 16:17 27.03.2026)
Звезду сериала "Постучись в мою дверь" задержали по делу о наркотиках
Турецкую актрису Ханде Эрчел, объявленную в розыск по подозрению в употреблении наркотиков, задержали в аэропорту Стамбула, пишет газета Cumhuriyet.
Актриса Ханде Эрчел
СТАМБУЛ, 27 мар — РИА Новости. Турецкую актрису Ханде Эрчел, объявленную в розыск по подозрению в употреблении наркотиков, задержали в аэропорту Стамбула, пишет газета Cumhuriyet.
"Известная актриса Ханде Эрчел вернулась в пятницу в Стамбул. Ее задержали в аэропорту, она уже дала показания в суде. Теперь ее отвезли в управление судмедэкспертизы для сдачи тестов на наркотики", — говорится в статье.
Задержанный по тому же делу бизнесмен Хакан Сабанджи заявил, что ни он, ни Ханде Эрчел никогда не употребляли наркотики, добавила газета Sözcü.
Двадцать пятого марта турецкая полиция провела очередной антинаркотический рейд, во время которого задержала 14 человек. Среди них были бизнесмены Хакан и Керим Сабанджи, экс-президент футбольного клуба "Галатасарай" Бурак Эльмас, актриса Гюзиде Дуран и другие. Еще двоих объявили в розыск, в том числе Эрчел — исполнительницу главной роли в популярном сериале "Постучись в мою дверь". Актриса в тот момент была за границей, но обещала явиться на допрос, когда вернется в страну. В случае положительного результата теста на наркотики и наличия весомых улик ей грозит арест.
Позже суд отправил под стражу четверых из 14 задержанных, еще двоих — под домашний арест, остальных, в том числе братьев Сабанджи, освободил под подписку о невыезде.
Антинаркотические рейды проводятся в Турции с октября прошлого года. Сообщалось о задержании популярных актеров, музыкантов, известных предпринимателей. В январе актер Догукан Гюнгер лишился главной роли в сериале "Клюквенный щербет", а в феврале такая же участь постигла звезду сериала "Дети рая" Исмаила Хаджиоглу.
