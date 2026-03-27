Звезду сериала "Постучись в мою дверь" задержали по делу о наркотиках

Двадцать пятого марта турецкая полиция провела очередной антинаркотический рейд, во время которого задержала 14 человек. Среди них были бизнесмены Хакан и Керим Сабанджи, экс-президент футбольного клуба "Галатасарай" Бурак Эльмас, актриса Гюзиде Дуран и другие. Еще двоих объявили в розыск, в том числе Эрчел — исполнительницу главной роли в популярном сериале "Постучись в мою дверь". Актриса в тот момент была за границей, но обещала явиться на допрос, когда вернется в страну. В случае положительного результата теста на наркотики и наличия весомых улик ей грозит арест.