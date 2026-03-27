ВСУ потеряли свыше 2395 военных в зоне войск "Центра" за неделю

МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. Российские подразделения группировки "Центр", улучшив тактическое положение, уничтожили за неделю более 2395 военнослужащих ВСУ, 63 боевые бронированные машины, 21 орудие полевой артиллерии, 10 станций радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы, три склада боеприпасов, сообщило в пятницу Минобороны РФ.