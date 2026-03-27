Источник в ЦАХАЛ назвал фейком новость о потере 20 танков в Ливане
Информация, распространяемая рядом каналов и СМИ, о якобы потере 20 израильских танков "Меркава" за сутки в Ливане не соответствует действительности, сообщил... РИА Новости, 27.03.2026
2026-03-27T15:44:00+03:00
В мире, Ливан, Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ), Хезболла
ТЕЛЬ-АВИВ, 27 мар - РИА Новости. Информация, распространяемая рядом каналов и СМИ, о якобы потере 20 израильских танков "Меркава" за сутки в Ливане не соответствует действительности, сообщил РИА Новости источник в Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).
"Эту новость распространяет пресс-служба Корпуса Стражей Исламской Революции (КСИР) или их подрядчики. Эта новость не имеет никакой связи с действительностью, точно так же как и большинство сообщений из похожих каналов. Наши противники понимают, что на словах добиться успехов легче чем на поле боя, поэтому и придумывают всякие ложные сообщения", - сообщил источник.
Ранее журнал Military Watch Magazine сообщил со ссылкой на источники в движении "Хезболлах
", что юге страны был уничтожен 21 танк "Меркава" за 24 часа. В ряде Telegram-каналов были опубликованы неверифицированные кадры, как беспилотники атакуют израильские танки в Ливане
.