Тренера футбольной школы Красногорска обвинили в пьяном дебоше в поезде

По данным источника, инцидент произошел в поезде Москва — Казань. В поездке участвовала команда 2017 года рождения вместе с тренерами и родителями. Одна из пассажирок направила жалобу, в которой утверждает, что после того, как детей уложили спать, сопровождающие начали употреблять алкоголь и курить в тамбуре вагона, громко шуметь, а также едва не устроили драку.

Сам Кондрахин опроверг эти обвинения. По его словам, примерно через час после отправления он уложил детей спать и сам отправился отдыхать. Тренер предположил, что жалоба могла быть связана с недовольством пассажирки из-за присутствия в вагоне детей и их родителей. Он также отметил, что не слышал о каких-либо конфликтах и не участвовал в них, и заявил о намерении подать заявление о клевете.