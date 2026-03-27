Бесплатные спектакли, экскурсии и концерты: День театра в Москве

МОСКВА, 27 мар — РИА Новости. В пятницу 27 марта отмечается Всемирный день театра. В столице подготовили по этому поводу специальные программы. Посещение большинства событий бесплатное, но требуется предварительная регистрация. Куда пойти и что посмотреть — в материале РИА Новости.

Малый театр (Историческая сцена)

19:00

Труппа представит один из своих главных хитов — "Без вины виноватые" с Лидией Вележевой.

"У нас была идея повторить сюжет Островского — пригласить известную актрису из другого театра на главную роль, чтобы возникла сама атмосфера произведения, — рассказывает режиссер-постановщик Владимир Бейлис. — В спектакле образ Кручининой создает ведущая артистка Театра имени Вахтангова, народная артистка России Лидия Вележева. Театр — это магнит, который всех притягивает, и место, где разворачиваются события. В современном мире по-прежнему есть место историям о любви, ревности и соперничестве".

В 22:30 начнется квест-экскурсия "Сказки старой вешалки". Участникам предстоит пройти по опустевшему после спектакля зданию, разгадывая загадки. В финале гостей ждут сувениры. Регистрация на квест откроется отдельно.

МХТ имени А. П. Чехова

19:00

В рамках цикла "Мхатовские пятницы" пройдет встреча с главным художником театра, заслуженным художником России Николаем Симоновым.

В его портфолио — около 150 спектаклей в драматических и оперных театрах страны, более 30 из них — в МХТ. Мастер расскажет о своем пути в профессии, секретах создания спектаклей и принципах сотворчества с режиссерами.

Театр Вахтангова

23:00

Здесь приглашают на ночную экскурсию по зданию . Гости увидят и исторические интерьеры, и закулисье.

Театр располагается в особняке Берга, построенном в 1873 году по проекту архитектора Александра Каминского, ученика Константина Тона. В годы Великой Отечественной здание было разрушено бомбой и позже восстановлено по проекту архитектора Павла Абросимова. Экскурсия раскроет внутреннюю жизнь особняка, помнящего множество интересных историй.

Театр "Шалом"

19:00, Сцена на Варшавке (Варшавское шоссе, 71, корп. 1)

Эта работа петербургского режиссера Яны Туминой сочетает театр предмета, цирк и яркие визуальные образы. В основе сюжета — роман Исаака Башевиса-Зингера о цирковом артисте, фокуснике и мыслителе. После спектакля — открытое обсуждение с творческой командой.

Театр Труда

20:00

На независимой сцене выступит театрально-музыкальный дуэт "Академики" (участники известны зрителям по премьере сезона "Одноместная канава"). В программе — "Театральные подростки", импровизационные музыкальные композиции и чтение комедийных текстов. Формат "Звуки и пуфики" обещает джаз, блюз, фьюжн, совьет-вейв и хорошее настроение.

"Студия театрального искусства" (СТИ)

23:00

Театр, основанный в 2005-м выпускниками мастерской Сергея Женовача, проведет творческую встречу с артистами.

В беседе примут участие представители всех шести поколений труппы, в том числе Татьяна Волкова, Нодар Сирадзе, Александр Суворов, Никита Исаченков, Александр Антипенко, Никита Ивашин. Разговор посвятят преемственности актерской школы и истории этого авторского театра.

Культурно-просветительский центр "Булгаковский дом"

12:00

Днем — экскурсия, посвященная жизни Михаила Булгакова. Гости узнают о семье писателя, людях, повлиявших на его судьбу.