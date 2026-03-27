С танкера, атакованного у берегов Турции, не эвакуировали экипаж

СТАМБУЛ, 27 мар - РИА Новости, Заман Рамазанов. Эвакуация экипажа с атакованного у берегов Турции танкера ALTURA не проводилась, сообщили РИА Новости в турецком управлении береговой охраны.
"Эвакуации экипажа не проводилось - такой просьбы не поступало", - сообщили в ведомстве.
Капитан атакованного в Черном море танкера сообщил о как минимум 4-5 взрывах после удара, в машинное отделение поступала вода, выяснило ранее РИА Новости из записи переговоров между капитаном судна и береговой охраной.
Танкер ALTURA был атакован в Черном море вероятнее всего не БПЛА, а безэкипажным катером, причем удар нанесен намеренно по машинному отделению, заявил в четверг министр транспорта и инфраструктуры Турции Абдулкадир Уралоглу. Ранее турецкие СМИ сообщили, что неизвестные БПЛА атаковали следовавший из РФ танкер ALTURA в Черном море у берегов Турции, судно повреждено, экипаж запросил помощь. Судно перевозит 140 тысяч тонн нефти, утверждают СМИ.
Уралоглу также сообщал, что экипаж состоит из 27 граждан Турции, они не пострадали.
Из данных на порталах отслеживания судоходства следует, что 274-метровый танкер под флагом Сьерра-Леоне прибыл в Турцию из Новороссийска.