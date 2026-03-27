Рейтинг@Mail.ru
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:21 27.03.2026
https://ria.ru/20260327/tanker-2083255888.html
С танкера, атакованного у берегов Турции, не эвакуировали экипаж
Эвакуация экипажа с атакованного у берегов Турции танкера ALTURA не проводилась, сообщили РИА Новости в турецком управлении береговой охраны. РИА Новости, 27.03.2026
2026-03-27T12:21:00+03:00
в мире
турция
черное море
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/1a/2083006401_0:321:3071:2048_1920x0_80_0_0_e0261459d773b19203051ee3e27114a9.jpg
https://ria.ru/20260326/kapitan-2083022815.html
https://ria.ru/20260326/tanker-2082993859.html
турция
черное море
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/1a/2083006401_274:0:3005:2048_1920x0_80_0_0_0e9155518a54c3d72aa76a9843fadede.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
© REUTERS / Yoruk Isik Турецкий танкер ALTURA
 Турецкий танкер ALTURA - РИА Новости, 1920, 27.03.2026
© REUTERS / Yoruk Isik
Турецкий танкер ALTURA. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
СТАМБУЛ, 27 мар - РИА Новости, Заман Рамазанов. Эвакуация экипажа с атакованного у берегов Турции танкера ALTURA не проводилась, сообщили РИА Новости в турецком управлении береговой охраны.
"Эвакуации экипажа не проводилось - такой просьбы не поступало", - сообщили в ведомстве.
Турецкий танкер ALTURA - РИА Новости, 1920, 27.03.2026
Капитан танкера, атакованного в Черном море, сообщил о взрывах после удара
26 марта, 12:29
Капитан атакованного в Черном море танкера сообщил о как минимум 4-5 взрывах после удара, в машинное отделение поступала вода, выяснило ранее РИА Новости из записи переговоров между капитаном судна и береговой охраной.
Танкер ALTURA был атакован в Черном море вероятнее всего не БПЛА, а безэкипажным катером, причем удар нанесен намеренно по машинному отделению, заявил в четверг министр транспорта и инфраструктуры Турции Абдулкадир Уралоглу. Ранее турецкие СМИ сообщили, что неизвестные БПЛА атаковали следовавший из РФ танкер ALTURA в Черном море у берегов Турции, судно повреждено, экипаж запросил помощь. Судно перевозит 140 тысяч тонн нефти, утверждают СМИ.
Уралоглу также сообщал, что экипаж состоит из 27 граждан Турции, они не пострадали.
Из данных на порталах отслеживания судоходства следует, что 274-метровый танкер под флагом Сьерра-Леоне прибыл в Турцию из Новороссийска.
Нефтяные танкеры в Черном море недалеко от Босфорского пролива - РИА Новости, 1920, 26.03.2026
В Минтрансе Турции раскрыли подробности атаки на танкер в Черном море
26 марта, 10:21
 
В миреТурцияЧерное мореРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала