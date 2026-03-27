Мосгорсуд оставил в силе решение по делу о белгородских фортификациях

МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. Мосгорсуд отказал в удовлетворении жалоб ответчиков по иску о белгородских фортификациях, среди которых экс-замглавы Росгвардии Виктор Стригунов и бывший вице-губернатор области Рустэм Зайнуллин, сообщили РИА Новости в инстанции.

В пятницу Мосгорсуд рассмотрел апелляционные жалобы ответчиков на решение Останкинского суда по иску Генпрокуратуры об изъятии более 925 миллионов рублей у обвиняемого в мошенничестве Зайнуллина, Стригунова, экс-главы управления капитального строительства Белгородской области Алексея Сошникова, а также у трех бизнесменов и двух фирм.

"Судебная коллегия по гражданским делам Московского городского суда оставила решение суда первой инстанции без изменения, жалобы ответчиков - без удовлетворения", - сообщили в суде.

Районный суд столицы в октябре 2025 года обратил в доход Российской Федерации денежные средства в размере 924 миллионов 873 795 тысяч рублей, а также взыскал государственную пошлину в размере 1 миллиона 531 310 тысячи рублей. Один из участников процесса ранее сообщил РИА Новости, что Стригунов был привлечен в качестве ответчика после показаний двух человек.

Согласно материалам дела, Зайнуллин, занимавший должность вице-губернатора, министра имущественных и земельных отношений Белгородской области, получил денежные средства через подконтрольные коммерческие структуры при выполнении государственных контрактов по строительству фортификационных сооружений. Деньги также получили бывшие руководители генподрядчика, руководители аффилированных коммерческих структур.