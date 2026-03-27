Обвиняемого в убийстве кинооператора Политика заочно осудили на 11 лет

МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. Обвиняемый в убийстве кинооператора Сергея Политика заочно приговорен в Москве к 11 годам колонии строгого режима, сообщили в столичной прокуратуре.
"С учетом позиции Перовской межрайонной прокуратуры суд заочно приговорил 33-летнего Армена Саргсяна за убийство Сергея Политика к 11 годам колонии строгого режима... Саргсян после совершения преступления скрылся. Ему заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в сообщении, опубликованном в канале ведомства на платформе Max.
Правоохранителями установлено, что вечером 18 октября 2025 года осужденный у парадной жилого дома на улице Сталеваров в Москве в ходе внезапно возникшего конфликта на бытовой почве нанес ранее незнакомому кинооператору Сергею Политику не менее одного удара ножом в область расположения жизненно важных органов, причинив проникающее колото-резанное ранение груди, а после скрылся с места происшествия. В результате потерпевший был госпитализирован в одну из городских больниц, где скончался от причиненных ему повреждений.
