Суд арестовал приморца, вымогавшего деньги у жен погибших участников СВО

ВЛАДИВОСТОК, 27 мар – РИА Новости. Уссурийский районный суд в Приморье в пятницу заключил под стражу второго обвиняемого в вымогательстве группой лиц денег у жен и матерей погибших участников СВО, сообщила РИА Новости руководитель объединенной пресс-службы судов региона Елена Оленева.