Суд арестовал приморца, вымогавшего деньги у жен погибших участников СВО

ВЛАДИВОСТОК, 27 мар – РИА Новости. Уссурийский районный суд в Приморье в пятницу заключил под стражу второго обвиняемого в вымогательстве группой лиц денег у жен и матерей погибших участников СВО, сообщила РИА Новости руководитель объединенной пресс-службы судов региона Елена Оленева.
В четверг полиция сообщила, что задержаны трое граждан России - двое ранее судимых мужчин и женщина, которые под надуманным предлогом требовали деньги у матерей и жен военнослужащих, погибших при выполнении боевых задач в ходе специальной военной операции. Ущерб потерпевшим оценивается в сумму свыше 3 миллионов рублей. Возбуждено дело о вымогательстве. В четверг суд арестовал одного из фигурантов, сообщала РИА Новости Оленева.
"Уссурийский районный суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу второму участнику группы по делу о вымогательстве в особо крупном размере", - сообщила Оленева.
По ее словам, фигурант - 46-летний ранее судимый мужчина. Мера пресечения избрана на 2 месяца.