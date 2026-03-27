США могут перенаправить оружие для Киева на Ближний Восток, заявил Рубио

ВАШИНГТОН, 27 мар - РИА Новости. США могут отправить оружие на Ближний Восток вместо передачи Украине, подтвердил госсекретарь Марко Рубио.
"Позвольте мне прояснить: если у США будет военная необходимость восполнить склады или провести какие-то миссии в национальных интересах США, мы всегда сделаем сначала то, что касается нашей страны", - сказал Рубио журналистам на вопрос о том, было ли в связи с атакой США на Иран отправлено на Ближний Восток оружие, которое планировалось передать Киеву.
При этом, по словам Рубио, пока такого не произошло.
"Ничего еще не было перенаправлено", - сказал Рубио, добавив, что говорить о перенаправлении вообще некорректно в контексте отправок американского вооружения, места назначения для которого определяет Вашингтон.
"Это наше оружие. Это продажи, оплаченные НАТО", - объяснил госсекретарь.
Ранее президент США Дональд Трамп заявлял, что Вашингтон больше не передает Киеву вооружения за счет американских средств, а продает странам НАТО, которые затем отправляют их Украине.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.