США в ООН подорвали нарратив о поддержке прав человека, считает эксперт
19:00 27.03.2026 (обновлено: 21:11 27.03.2026)
США в ООН подорвали нарратив о поддержке прав человека, считает эксперт
В мире, США, Израиль, Аргентина, ООН
ВАШИНГТОН, 27 мар - РИА Новости. Соединенные Штаты подорвали свой нарратив о защите прав человека, проголосовав против резолюции ООН, осуждающей работорговлю, заявил РИА Новости американский политический аналитик Кит Престон.
Генеральная Ассамблея ООН ранее приняла резолюцию, признающую трансатлантическую работорговлю тягчайшим преступлением. Против проголосовали три страны - США, Израиль и Аргентина. За резолюцию проголосовали 123 страны, в том числе Россия и Китай, ряд бывших колониальных держав, включая Великобританию, Францию и Германию, воздержались.
Здание штаб-квартиры Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 27.03.2026
США объяснили протест против признания рабства тягчайшим преступлением
Вчера, 16:56
"Такое голосование может подорвать позицию США в области прав человека и расовой справедливости, особенно в глазах международной общественности, которая может счесть его несовместимым с заявленными обязательствами по признанию исторической несправедливости", - рассказал Престон.
Он также отметил, что, даже если голосование против резолюции вызвано осторожностью в законодательных вопросах, оно всё равно имеет символическое значение, демонстрируя нежелание полноценно осудить историю рабства в Штатах.
"Это может ослабить доверие к позициям США по смежным вопросам прав человека, особенно когда ожидается моральная ясность в отношении всемирно признанного исторического ущерба", - добавил эксперт.
Более того, по мнению Престона, голос миссии США против резолюции был обусловлен опасениями, что обозначение рабства как "тягчайшего преступления против человечности" может повлечь за собой юридические проблемы для Вашингтона.
"Это решение было как юридическим, так и политическим, хотя юридические соображения, вероятно, сыграли основную роль. С юридической точки зрения США стремятся избежать создания прецедентов, которые могли бы привести к предъявлению претензий, связанных с возмещением ущерба, или расширительному толкованию международного права", - отметил он.
Миссия США в ООН оправдала свой голос против резолюции ООН тем, что во время своего существования работорговля якобы не нарушала никаких законов. Там также высказали возмущение по вопросу репараций за ущерб, нанесенный рабством, отметив, что в современном мире неясно, кто именно должен получать возмещения.
Логотип Организации Объединенных Наций в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 27.03.2026
Политолог прокомментировал отказ США принять резолюцию ООН против рабства
Вчера, 17:20
 
