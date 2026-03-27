18:12 27.03.2026 (обновлено: 18:32 27.03.2026)
СМИ: более 300 американских военных пострадали при операции против Ирана
Американские военнослужащие. Архивное фото
НЬЮ-ЙОРК, 27 мар – РИА Новости. Свыше 300 военных США пострадали при операции против Ирана, 273 - вернулись к службе, передает телеканал АВС со ссылкой на американского чиновника.
Накануне, 26 марта, официальный представитель вооруженных сил Ирана Абольфазль Шекарчи заявил, что, по оценке Ирана, в ходе эскалации конфликта погибли от 600 до 800 американцев, пострадали около пяти тысяч человек.
"По меньшей мере 303 американских военнослужащих получили ранения в ходе войны с Ираном", – передает ABC и отмечает, что 273 военных якобы уже вернулись к службе, десять человек получили тяжёлые ранения.
Большинство травм – черепно-мозговые и обусловлены ударами иранских дронов-камикадзе и другими взрывными боеприпасами.
Иран наносит удары по военным объектам США на Ближнем Востоке и израильской территории в ответ на атаку со стороны Соединенных Штатов и Израиля. В первый же день конфликта - 28 февраля - под удар попала школа для девочек на юге Ирана, был убит верховный лидер, аятолла Али Хаменеи. Общее число жертв нападения - уже более 1,3 тысячи гражданских, более 20 тысяч были ранены.
