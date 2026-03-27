17:42 27.03.2026
США не поддержали резолюцию ООН о рабстве из-за репараций, заявил эксперт
В мире, США, Вашингтон (штат), Нью-Йорк (город), ООН
© AP Photo / Eduardo Munoz
Здание штаб-квартиры Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке
Здание штаб-квартиры Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 27 мар - РИА Новости. США проголосовали против резолюции ООН, осуждающей работорговлю, чтобы не дать другим странам возможность требовать от Вашингтона репараций, заявил РИА Новости почетный профессор политических наук в Городском университете Нью-Йорка Томас Вайс.
Генеральная Ассамблея ООН ранее приняла резолюцию, признающую трансатлантическую работорговлю тягчайшим преступлением. Против проголосовали три страны – США, Израиль и Аргентина. Ряд бывших колониальных держав, включая Великобританию, Францию и Германию, воздержались.
Миссия США в ООН оправдала свой голос против резолюции ООН тем, что во время своего существования работорговля якобы не нарушала никаких законов. Там также высказали возмущение по вопросу репараций за ущерб, нанесенный рабством, отметив, что в современном мире неясно, кто именно должен получать возмещения.
"Причиной использовать довод (о возмещении ущерба - ред.) было то, что без него аргументы в пользу репараций (от США) звучали бы более весомо", - сказал Вайс.
