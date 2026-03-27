США не поддержали резолюцию ООН о рабстве из-за репараций, заявил эксперт

ВАШИНГТОН, 27 мар - РИА Новости. США проголосовали против резолюции ООН, осуждающей работорговлю, чтобы не дать другим странам возможность требовать от Вашингтона репараций, заявил РИА Новости почетный профессор политических наук в Городском университете Нью-Йорка Томас Вайс.

Израиль и Францию и Генеральная Ассамблея ООН ранее приняла резолюцию, признающую трансатлантическую работорговлю тягчайшим преступлением. Против проголосовали три страны – США Аргентина . Ряд бывших колониальных держав, включая Великобританию Германию , воздержались.

Миссия США в ООН оправдала свой голос против резолюции ООН тем, что во время своего существования работорговля якобы не нарушала никаких законов. Там также высказали возмущение по вопросу репараций за ущерб, нанесенный рабством, отметив, что в современном мире неясно, кто именно должен получать возмещения.