17:20 27.03.2026
Политолог прокомментировал отказ США принять резолюцию ООН против рабства
Политолог прокомментировал отказ США принять резолюцию ООН против рабства
Отказ США поддержать резолюцию Генассамблеи ООН по признанию трансатлантической работорговли преступлением против человечности стал проявлением двойных... РИА Новости, 27.03.2026
АЛЖИР, 27 мар – РИА Новости. Отказ США поддержать резолюцию Генассамблеи ООН по признанию трансатлантической работорговли преступлением против человечности стал проявлением двойных стандартов, заявил РИА Новости алжирский политолог, преподаватель международных отношений в Университете Скикды в Алжире Иззеддин Нумейри.
Генассамблея ООН в четверг поддержала резолюцию, официально признающую трансатлантическую работорговлю "тягчайшим преступлением против человечности". За резолюцию проголосовали 123 страны, в том числе Россия и Китай, против - США, Израиль и Аргентина. Инициатором документа выступила Гана от имени Африканской группы.
"Отказ США их ближайших союзников – Израиля и Аргентины - поддержать эту резолюцию является проявлением двойных стандартов. Они заявляют о приверженности демократии и правам человека, уважению достоинства, но не голосуют за эту гуманистическую резолюцию", - сказал Нумейри.
По его словам, торговля людьми существует до сих пор.
"В этом замешаны международные силы, проблема остается позором для человечества", - подчеркнул собеседник агентства.
