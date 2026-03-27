Политолог прокомментировал отказ США принять резолюцию ООН против рабства

© AP Photo / Angela Weiss Логотип Организации Объединенных Наций в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке

АЛЖИР, 27 мар – РИА Новости. Отказ США поддержать резолюцию Генассамблеи ООН по признанию трансатлантической работорговли преступлением против человечности стал проявлением двойных стандартов, заявил РИА Новости алжирский политолог, преподаватель международных отношений в Университете Скикды в Алжире Иззеддин Нумейри.

Генассамблея Израиль и ООН в четверг поддержала резолюцию, официально признающую трансатлантическую работорговлю "тягчайшим преступлением против человечности". За резолюцию проголосовали 123 страны, в том числе Россия Китай , против - США Аргентина . Инициатором документа выступила Гана от имени Африканской группы.

"Отказ США их ближайших союзников – Израиля и Аргентины - поддержать эту резолюцию является проявлением двойных стандартов. Они заявляют о приверженности демократии и правам человека, уважению достоинства, но не голосуют за эту гуманистическую резолюцию", - сказал Нумейри.

По его словам, торговля людьми существует до сих пор.