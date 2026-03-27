МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. Российская армия освободила Никифоровку в ДНР, Песчаное и Шевяковку в Харьковской области, а также Потаповку в Сумской области за неделю, сообщило Минобороны РФ.

ВС РФ в небе и на земле

ВС РФ за неделю нанесли шесть ударов возмездия, в том числе один массированный, по предприятиям ВПК Украины, цехам производства дистанционно управляемых катеров, объектам ТЭК и инфраструктуры ВСУ, сообщило в пятницу Министерство обороны России.

Украинские войска за неделю потеряли до 8880 военнослужащих, 147 танков и других бронемашин на различных направлениях спецоперации, следует из официальной сводки Минобороны РФ.

Также, средствами противовоздушной обороны за неделю сбиты 47 управляемых авиационных бомб, три реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS производства США, четыре управляемые ракеты большой дальности "Нептун" и 3138 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, отметили в ведомстве.

Ночная атака дронов ВСУ

Средства ПВО уничтожили 85 беспилотных летательных аппаратов ВСУ над территорией России за ночь, сообщило журналистам Минобороны РФ.

Заявления Медведева

Россия неоднократно говорила, что готова к мирным переговорам с Украиной, но они должны вестись на сформулированных Москвой условиях, заявил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев, отвечая на вопрос РИА Новости.

Также он сообщил, что Россия за довольно короткий период сумела нарастить выпуск легких и тяжелых беспилотников.

Медведев отметил, что беспилотные летательные аппараты - это новый для России вид вооружения. СВО страна начала в состоянии, когда в стране с БПЛА "было все не очень весело".

Финансовый вопрос

Расследование перевозки денег через Венгрию показало, что миллиарды долларов утекали с Украины на Запад для поддержки провоенных сил, в том числе Демократической партии США , заявил венгерский премьер-министр Виктор Орбан