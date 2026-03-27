В Ростовской области мужчину осудили за убийство из-за места для рыбалки
Суд приговорил жителя Ростовской области к семи годам лишения свободы за убийство мужчины из-за места для рыбалки, сообщает СУСК России по региону. РИА Новости, 27.03.2026
В Ростовской области мужчину осудили за убийство из-за места для рыбалки

СК: житель Ростовской области получил 7 лет за убийство из-за места для рыбалки

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 27 мар - РИА Новости. Суд приговорил жителя Ростовской области к семи годам лишения свободы за убийство мужчины из-за места для рыбалки, сообщает СУСК России по региону.
Как сообщалось ранее, в середине июня 2025 года в автомобиле, припаркованном на обочине грунтовой дороги в Цимлянском районе, было обнаружено тело 36-летнего мужчины с огнестрельными ранами. Уголовное дело возбудили по статье "Убийство".
По подозрению в убийстве был задержан 46-летний житель Октябрьского района Ростовской области. Следователи установили, что между обвиняемым и потерпевшим произошел конфликт из-за места для рыбалки. Во время ссоры фигурант несколько раз выстрелил в мужчину из пневматической винтовки и скрылся.
"Судом в отношении фигуранта назначено наказание в виде семи лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима", - говорится в сообщении.
