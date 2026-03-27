В Ростовской области мужчину осудили за убийство из-за места для рыбалки

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 27 мар - РИА Новости. Суд приговорил жителя Ростовской области к семи годам лишения свободы за убийство мужчины из-за места для рыбалки, сообщает СУСК России по региону.

"Судом в отношении фигуранта назначено наказание в виде семи лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима", - говорится в сообщении.