В Дагестане полицейские спасли женщину, которую похитили трое мужчин
19:55 27.03.2026
В Дагестане полицейские спасли женщину, которую похитили трое мужчин
В Дагестане полицейские спасли женщину, которую похитили трое мужчин
В Дагестане полицейские спасли женщину, которую похитили трое мужчин

СК: в Дагестане полицейские спасли женщину, которую похитили трое мужчин

МАХАЧКАЛА, 27 мар - РИА Новости. Трое жителей Дагестана похитили женщину, силой поместив ее в автомобиль, потерпевшую на федеральной трассе спасли полицейские, сообщили в пресс-службе следственного управления СК РФ по республике.
"По версии следствия, не позднее 26 марта 2026 года подозреваемые… вступили в преступный сговор, направленный на похищение женщины. Введя в заблуждение знакомую потерпевшей, они получили информацию о ее местонахождении, после чего применили к женщине физическое насилие и против воли поместили в автомобиль. В ходе перемещения по федеральной автодороге "Махачкала – Сулак" потерпевшая смогла привлечь внимание сотрудников полиции, которые пресекли противоправные действия", – говорится в сообщении.
Против троих подозреваемых возбудили уголовное дело по пункту "а" части 2 статьи 126 УК РФ (похищение человека, совершенное группой лиц по предварительному сговору).
В Подмосковье троих мужчин арестовали за нападение на журналиста
Вчера, 18:25
 
