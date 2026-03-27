"Суперзвезда": шведский журналист удивился уходу Вяльбе с поста
Журналист Viaplay Людвиг Сван заявил, что в Швеции и Норвегии считают суперзвездой президента Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елену Вяльбе, поэтому...
2026-03-27T16:48:00+03:00
Журналист Сван: Вяльбе - суперзвезда в Швеции, ее уход с поста стал шоком
С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 мар — РИА Новости, Аделя Зиатдинова. Журналист Viaplay Людвиг Сван заявил, что в Швеции и Норвегии считают суперзвездой президента Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елену Вяльбе, поэтому назначение депутата Госдумы Дмитрия Свищева на пост главы Ассоциации лыжных видов спорта России стало шоком для шведской стороны.
Свищев в понедельник был избран на пост главы Ассоциации лыжных видов спорта России
, сменив в этой должности президента ФЛГР Вяльбе
. Также Свищев единогласно выдвинут на пост главы будущей объединенной федерации лыжных видов спорта и сноуборда. В случае избрания он станет председателем федерации, а Вяльбе будет заместителем, курирующим лыжные гонки.
"Назначение Свищева стало для нас в Швеции
шоком, поскольку мы считали, что Елена Вяльбе еще долго будет оставаться президентом. Для нас именно она лицо российского лыжного спорта, и ее высказывания всегда становятся заголовками в Швеции и Норвегии
. Она настоящая суперзвезда в этом виде спорта, причем в очень уникальном смысле", - сказал Сван.
"Но, думаю, это шаг России в сторону возвращения и принятия со стороны FIS, и он выглядит как разумное решение. Мне кажется, что с ним шансы России значительно выше, чем с Вяльбе, поскольку с ней связано много историй и у многих сложилось определенное мнение о ней. Со Свищевым Россия получает возможность начать с чистого листа. Но я мало о нем знаю, как, впрочем, и мои коллеги. В Швеции он не является известной фигурой", - отметил Сван.