Россияне могут выиграть шахматный турнир претендентов, считает гроссмейстер

ВАШИНГТОН, 27 мар – РИА Новости. Российские шахматисты имеют шансы на победу в предстоящем турнире претендентов на шахматную корону, хотя явных фаворитов на этих соревнованиях нет, заявил в интервью РИА Новости советский и американский гроссмейстер Лев Альбурт.

"У россиян есть шансы на победу, но в обоих турнирах, у мужчин и у женщин, выступают по восемь примерно равных соперников, и я не думаю, что там есть фавориты", - сказал Альбурт.

Альбурт, трижды выигрывавший чемпионат США, подчеркнул, что Лагно и Горячкина в последнее время показывали хорошие результаты. Он выразил уверенность в том, что Есипенко тоже может набрать много очков при определенной удаче.

"В мужском турнире трудно что-либо предсказывать, поскольку все участники примерно равны по силам. Там нет ни явных фаворитов, ни очевидных аутсайдеров", - добавил Альбурт.

"Я бы оценил шансы на победу Каруаны в 17%", - уточнил гроссмейстер, пояснив, что у остальных эти шансы примерно по 12%.