Россияне могут выиграть шахматный турнир претендентов, считает гроссмейстер
2026-03-27T15:28:00+03:00
Альбурт: у России есть шансы на победу в шахматном турнире претендентов
ВАШИНГТОН, 27 мар – РИА Новости. Российские шахматисты имеют шансы на победу в предстоящем турнире претендентов на шахматную корону, хотя явных фаворитов на этих соревнованиях нет, заявил в интервью РИА Новости советский и американский гроссмейстер Лев Альбурт.
"У россиян есть шансы на победу, но в обоих турнирах, у мужчин и у женщин, выступают по восемь примерно равных соперников, и я не думаю, что там есть фавориты", - сказал Альбурт.
Россияне Андрей Есипенко
, Александра Горячкина
и Екатерина Лагно
примут участие в турнире претендентов, который пройдет на Кипре
с 28 марта по 16 апреля.
Альбурт, трижды выигрывавший чемпионат США, подчеркнул, что Лагно и Горячкина в последнее время показывали хорошие результаты. Он выразил уверенность в том, что Есипенко тоже может набрать много очков при определенной удаче.
"В мужском турнире трудно что-либо предсказывать, поскольку все участники примерно равны по силам. Там нет ни явных фаворитов, ни очевидных аутсайдеров", - добавил Альбурт.
В то же время он обратил внимание на то, что США
представляют два очень опытных шахматиста – Фабиано Каруана
и Хикару Накамура
, которые близки к шахматной вершине.
"Я бы оценил шансы на победу Каруаны в 17%", - уточнил гроссмейстер, пояснив, что у остальных эти шансы примерно по 12%.
Альбурт эмигрировал из СССР
в США в 1979 году. Он дважды становился бронзовым призером шахматных Олимпиад в составе американской сборной в 1980 и 1982 годах. Кроме того, Альбурт включен в Зал славы американской Федерации шахмат.