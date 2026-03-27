Сальдо рассказал о преследовании мужчин украинскими военкоматами в Херсоне

СИМФЕРОПОЛЬ, 27 мар - РИА Новости. Сотрудники ТЦК (территориальный центр комплектования, так на Украине называют военкоматы) преследуют мужское население Херсона, используя самые грязные методы, сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо в интервью РИА Новости.
"Лютуют ТЦК. Людей выдергивают, ищут адресно, используют самые грязные методы. Мужчин буквально выслеживают. На этом фоне даже гуманитарная помощь выдается ограниченно, дозированно, и зачастую используется как инструмент контроля", - рассказал Сальдо.
По его словам, местное население все видит и понимает.
Киевский режим в последнее время столкнулся с нехваткой личного состава в ВСУ, а насильственные действия сотрудников военкоматов по задержанию подлежащих мобилизации постоянно приводят к скандалам и вызывают протесты. В интернете широко распространены видео силовой мобилизации в ВСУ, на этих записях представители украинских военкоматов увозят мужчин в микроавтобусах, нередко избивая задержанных и применяя к ним силу.
Херсонская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область вошла в состав РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов 30 августа заявил, что российские войска освободили 76% Херсонской области. С ноября 2022 года административным центром области временно стал город Геническ.