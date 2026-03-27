"Салават Юлаев" одержал вторую победу над "Автомобилистом" в плей-офф КХЛ

МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. Уфимский "Салават Юлаев" одержал победу над екатеринбургским "Автомобилистом" в третьем матче серии первого раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Встреча в Уфе завершилась со счетом 4:3 (1:2, 2:0, 1:1) в пользу хозяев. В составе "Салавата Юлаева" шайбы забросили Шелдон Ремпал (13-я минута), Девин Броссо (23), Владислав Ефремов (40) и Максим Кузнецов (58). У "Автомобилиста" дубль оформил Даниэль Спронг (8, 41), голом также отметился Сергей Зборовский (19).

Нападающий "Салавата Юлаева" Евгений Кузнецов пропустил встречу из-за дисквалификации за оскорбительный жест во втором матче серии.

Счет в серии до четырех побед стал 2-1 в пользу "Салавата Юлаева". Четвертая игра пройдет 29 марта в Уфе.