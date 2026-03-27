"Салават Юлаев" одержал вторую победу над "Автомобилистом" в плей-офф КХЛ
19:36 27.03.2026
"Салават Юлаев" одержал вторую победу над "Автомобилистом" в плей-офф КХЛ
"Салават Юлаев" одержал вторую победу над "Автомобилистом" в плей-офф КХЛ

МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. Уфимский "Салават Юлаев" одержал победу над екатеринбургским "Автомобилистом" в третьем матче серии первого раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Встреча в Уфе завершилась со счетом 4:3 (1:2, 2:0, 1:1) в пользу хозяев. В составе "Салавата Юлаева" шайбы забросили Шелдон Ремпал (13-я минута), Девин Броссо (23), Владислав Ефремов (40) и Максим Кузнецов (58). У "Автомобилиста" дубль оформил Даниэль Спронг (8, 41), голом также отметился Сергей Зборовский (19).
Континентальная хоккейная лига (КХЛ)
27 марта 2026 • начало в 17:00
Завершен
Салават Юлаев
4 : 3
Автомобилист
12:19 • Шелдон Ремпал
(Данил Алалыкин, Егор Сучков)
02:23 • Девин Броссо
(Александр Жаровский, Никита Зоркин)
19:30 • Владислав Ефремов
(Артем Горшков, Максим Кузнецов)
17:43 • Максим Кузнецов
(Владислав Ефремов)
07:36 • Даниэл Спронг
(Ярослав Бусыгин)
18:20 • Сергей Зборовский
(Максим Денежкин)
00:38 • Даниэл Спронг
(Александр Шаров, Семен Кизимов)
Нападающий "Салавата Юлаева" Евгений Кузнецов пропустил встречу из-за дисквалификации за оскорбительный жест во втором матче серии.
Счет в серии до четырех побед стал 2-1 в пользу "Салавата Юлаева". Четвертая игра пройдет 29 марта в Уфе.
По итогам регулярного чемпионата "Автомобилист" занял четвертое место в турнирной таблице Восточной конференции, "Салават Юлаев" стал пятым.
 
