На юге Сахалина собрали партию посылок для бойцов СВО

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 27 мар – РИА Новости. Очередную партию посылок для бойцов СВО собрали жители села Соловьевка Корсаковского района на юге Сахалина, сообщает пресс-служба правительства области.
По информации властей региона, новая партия помощи для фронта организована в рамках всероссийской благотворительной акции "Тепло для Героев", которую проводит партия "Единая Россия". В ней участвовали все сельчане – от пенсионеров до школьников, а также коллектив сельского клуба, местные единороссы и депутаты.
"Для бойцов собрали теплые вещи, медикаменты и продукты. Коробки со всем необходимым уже передали председателю Корсаковского совета ветеранов боевых действий Игорю Раховскому. Совсем скоро груз отправится в зону СВО", - отмечается в сообщении.
В Сахалинской области с 2022 года по инициативе губернатора Валерия Лимаренко действует проект "Сопричастность". За время его работы жители региона отправили в ДНР более 920 тонн груза. Благодаря открытию гуманитарного центра в городе-побратиме Сахалинской области Шахтерске разбор посылок и доставка адресатам теперь занимает около недели с момента отправки.
