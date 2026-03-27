Сафонов рассказал, чем команду Карпина удивила сборная Никарагуа

КРАСНОДАР, 27 мар - РИА Новости, Василий Учаев. Вратарь сборной России и французского "ПСЖ" Матвей Сафонов поблагодарил команду Никарагуа за достойную борьбу в товарищеском матче, отметив, что российские футболисты не ожидали увидеть такой игры от гостей.
В пятницу сборная России на стадионе в Краснодаре обыграла команду Никарагуа в товарищеском матче со счетом 3:1.
"Думал об игре больше, но атмосфера потрясающая. Как никто это знаю, очень много времени тут провел. Не скажу, что у нас было много информации о сборной Никарагуа. У них недавно сменился тренер. Соперник преподнес нам сюрпризы. Спасибо им, они вышли на поле сражаться. Возможно, мы немного этого не ожидали", - заявил журналистам Сафонов.
Сборная Никарагуа занимает 131-е место в рейтинге Международной федерации футбола (ФИФА). Российская национальная команда располагается на 36-й строчке. С конца февраля 2022 года сборная России отстранена от международных соревнований решением ФИФА и УЕФА и проводит только товарищеские матчи.