Сафонов оценил шансы Агкацева заиграть в Европе

"Сейчас много сильных молодых ребят. Они показывают прекрасный уровень игры. Среди них - Стасик Агкацев. При нем команда стала чемпионом, сейчас идет на первом месте. Он вполне может поехать в Европу и там спокойно заиграть. Про других сказать сложнее, потому что Стаса очень хорошо знаю лично - когда мы еще вместе были в "Краснодаре". Когда уходил, сразу сказал, что он готов играть в основе и стать одним из лучших вратарей в России. С такой же уверенностью могу сейчас сказать, что он заиграет в хорошем европейском клубе и будет продолжать показывать там такой же качественный футбол", - приводятся слова Сафонова в официальной программке к товарищескому матчу национальной команды против Никарагуа.