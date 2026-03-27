Сафонов оценил шансы Агкацева заиграть в Европе

КРАСНОДАР, 27 мар - РИА Новости. Вратарь сборной России и "Краснодара" Станислав Агкацев показывает качественный футбол и спокойно может заиграть на уровне европейских клубов, заявил голкипер национальной команды и французского "ПСЖ" Матвей Сафонов.
Агкацеву 24 года. Он является воспитанником "Краснодара", с которым в прошлом сезоне стал чемпионом. По итогам сезона-2024/25 Агкацев был признан лучшим вратарем РПЛ. С 2023 года голкипер входит в состав сборной России.
"Сейчас много сильных молодых ребят. Они показывают прекрасный уровень игры. Среди них - Стасик Агкацев. При нем команда стала чемпионом, сейчас идет на первом месте. Он вполне может поехать в Европу и там спокойно заиграть. Про других сказать сложнее, потому что Стаса очень хорошо знаю лично - когда мы еще вместе были в "Краснодаре". Когда уходил, сразу сказал, что он готов играть в основе и стать одним из лучших вратарей в России. С такой же уверенностью могу сейчас сказать, что он заиграет в хорошем европейском клубе и будет продолжать показывать там такой же качественный футбол", - приводятся слова Сафонова в официальной программке к товарищескому матчу национальной команды против Никарагуа.
Сборная России 27 марта в Краснодаре проводит матч с Никарагуа. 31 марта в Санкт-Петербурге команда Валерия Карпина сыграет против Мали.
