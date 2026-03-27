МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. Российский вратарь французского футбольного клуба "ПСЖ" Матвей Сафонов подорожал на семь миллионов евро, его трансферная стоимость составляет 22 млн евро, сообщает портал Transfermarkt.
Портал в пятницу провел промежуточное обновление трансферных цен некоторых футболистов чемпионата Франции по футболу. Предыдущая стоимость Сафонова составляла 15 млн евро. Конкурент россиянина за место в основном составе француз Люка Шевалье подешевел на пять млн и стоит теперь 30 млн евро.
Самым подорожавшим футболистом Лиги 1 стал 20-летний французский защитник "Ренна" Жереми Жаке, чья стоимость выросла с 20 до 55 млн евро. В начале февраля "Ливерпуль" на своем сайте объявил о достижении договоренности о трансфере Жаке, он доиграет текущий сезон в составе "Ренна" и присоединится к английскому клубу летом.
Сафонову 27 лет. Он выступает в составе "ПСЖ" с лета 2024 года. В текущем сезоне он провел 16 матчей за "ПСЖ" во всех турнирах, пропустил 17 мячей и 7 раз отыграл на ноль.