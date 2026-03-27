12:50 27.03.2026 (обновлено: 13:31 27.03.2026)
"Ростех" сообщил о завершении сертификации Ми-171А3 в новом облике
Сертификация вертолета Ми-171А3 в импортозамещенном облике завершена, в том числе была одобрена конфигурация вертолета с допуском к полетам над большой водной поверхностью
Салехард, Каспийское море, Россия, Ростех, Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)
"Ростех": сертификация вертолета Ми-171А3 в импортозамещенном облике завершена

© Фото : РостехВертолет Ми-171А3
Вертолет Ми-171А3 - РИА Новости, 1920, 27.03.2026
© Фото : Ростех
Вертолет Ми-171А3. Архивное фото
МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. Сертификация вертолета Ми-171А3 в импортозамещенном облике завершена, в том числе была одобрена конфигурация вертолета с допуском к полетам над большой водной поверхностью, сообщили в "Ростехе".
"Холдинг "Вертолеты России" Госкорпорации Ростех завершил сертификацию вертолета Ми-171А3 в импортозамещенном облике... Важнейшим этапом сертификации Ми-171А3 стало одобрение конвертируемой офшорной конфигурации вертолета, которая допущена к полетам над большой водной поверхностью", - говорится в сообщении.
Вертолет Ми-171А3 сертифицирован для перевозки пассажиров и грузов, а также для полетов в сложных метеоусловиях по приборам, выполнения взлетов и посадок с площадок, находящихся на возвышении, отметили в "Ростехе". Испытательные полеты проводились в Кабардино-Балкарии и в Салехарде, а также были выполнены посадки на буровую платформу в Каспийском море.
"Сертификация Ми-171А3 в импортозамещенном облике – это значимый шаг для всей отечественной авиационной отрасли... Теперь у нас есть собственный офшорный вертолет, способный обеспечить безопасную и эффективную работу на шельфовых месторождениях", – приводятся в пресс-релизе слова замминистра промышленности и торговли РФ Геннадия Абраменкова.
Вертолет оборудован системами, которые позволяют ему приводняться даже в условиях волнения моря до 5 баллов. В состав системы входят четыре "поплавка" – баллонета, которые попарно расположены по бортам фюзеляжа в носовой и хвостовой частях и автоматически раскрываются при вынужденной посадке на воду.
"Благодаря совместной работе авиационной промышленности, научных и сертификационных центров в России появился собственный современный отечественный офшорный вертолет Ми-171А3. Его наличие в системе отечественного воздушного транспорта повышает технологический суверенитет страны и безопасность полетов при доставке пассажиров и грузов между материком и месторождениями на шельфе", – отметил руководитель Росавиации Дмитрий Ядров, его слова также приводятся в пресс-релизе.
Также сертификацию прошла первая авариестойкая топливная система, разработанная в России. В рамках испытаний было доказано, что ее компоненты способны выдерживать ударные нагрузки. Надежность конструкции топливной системы позволяет избежать разлива топлива и возгорания при аварийной посадке, отметили в "Ростехе".
