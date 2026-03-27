Россия упоминается в докладе о нацбезопасности Британии более 100 раз
2026-03-27T21:35:00+03:00
Россия упоминается в докладе о нацбезопасности Британии более 100 раз
РФ упоминается в докладе о нацбезопасности Британии в 3 раза больше Украины
ЛОНДОН, 27 мар - РИА Новости. Россия упоминается в докладе британского парламентского комитета по стратегии национальной безопасности о вызовах, с которыми сталкивается страна, более 120 раз, в три раза больше Украины, которая упомянута там 39 раз, подсчитало РИА Новости.
Авторы доклада, опубликованного в пятницу утром, призывают правительство "внести больше ясности в свои планы по защите национальной безопасности Великобритании" и отмечают необходимость снижать зависимость от США
.
Эксперты также соглашаются с оценкой правительства о том, что Россия
якобы "представляет "наиболее острую угрозу национальной безопасности Великобритании". Однако конкретных доказательств также не приводят. Всего Россия упомянута 121 раз, в основном в рамках посвященного ей раздела.
Китаю
также посвящен специальный раздел. Его эксперты британского парламента охарактеризовали как "геостратегический вызов", а не как "острую угрозу", как в случае с Россией. Всего страна упоминается 81 раз. Иран
упоминается 14 раз, специального раздела по стране нет.
Во вторник начальник отдела британской полиции по борьбе с терроризмом Лоуренс Тейлор заявил, что полиция за полгода открыла на 50% больше дел по нацбезопасности, которые она связывает с якобы деятельностью "враждебных государств", в числе которых Иран, Россия и Китай.