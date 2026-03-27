ЛОНДОН, 27 мар - РИА Новости. Россия упоминается в докладе британского парламентского комитета по стратегии национальной безопасности о вызовах, с которыми сталкивается страна, более 120 раз, в три раза больше Украины, которая упомянута там 39 раз, подсчитало РИА Новости.

Во вторник начальник отдела британской полиции по борьбе с терроризмом Лоуренс Тейлор заявил, что полиция за полгода открыла на 50% больше дел по нацбезопасности, которые она связывает с якобы деятельностью "враждебных государств", в числе которых Иран, Россия и Китай.