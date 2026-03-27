"Русофобные полудурки". Решение ЕС по России поразило журналиста

МОСКВА, 27 мар — РИА Новости. Ирландский журналист Чей Боуз в соцсети X раскритиковал решение ряда европейский стран по отказу от российской нефти на фоне блокировки Ормузского пролива и проблем с поставками энергоносителей.
"В Брюсселе даже уличные собаки это понимают, но русофобски настроенные полудурки у власти все еще делают вид, что российскую энергетику можно "отключить", — написал он.
Так журналист прокомментировал публикацию главы РФПИ Кирилла Дмитриева. В ней он заявил, что Европа и Великобритания остро нуждаются в энергии Москвы в условиях сокращения мировых поставок.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
В связи с этим в большинстве стран мира наблюдается рост цен на топливо из-за фактической блокировки Ормузского пролива — ключевого маршрута поставок на мировой рынок нефти и сжиженного газа из стран Персидского залива.
В марте цены на энергоносители подскочили на фоне эскалации. С начала месяца нефть Brent подорожала на 40%, удерживаясь вблизи 100 долларов за баррель, биржевые цены на газ в Европе подскочили на 76%.
В России не раз заявляли, что Запад совершил серьезную ошибку, отказавшись от покупки у нее энергоресурсов, он попадет в новую, более сильную зависимость, обусловленную высокими ценами. В Москве заявляли, что те, кто отказались, все равно через посредников покупают и будут покупать дороже российские уголь, нефть и газ.